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Ворскла - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Ворскла - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" и криворожский "Кривбасс" формально остаются претендентами на пятую строчку, которая дает пропуск в еврокубки. Вот только на деле догнать "Александрию" будет крайне сложно, а потому сегодня каждой из сторон желательно брать максимум. Ибо поражение окончательно закрепит их в статусе середняка.

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"Ворскла" 15:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 27-й тур
19 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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Трансляція матчу Ворскла - Кривбас
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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.05.2023 в 14:32
противно платить эти копейки грузинам
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