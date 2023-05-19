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Ворскла - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: Олександр Приходько
Полтавская "Ворскла" и криворожский "Кривбасс" формально остаются претендентами на пятую строчку, которая дает пропуск в еврокубки. Вот только на деле догнать "Александрию" будет крайне сложно, а потому сегодня каждой из сторон желательно брать максимум. Ибо поражение окончательно закрепит их в статусе середняка.
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"Ворскла" 15:00 "Кривбасс"
VBET-лига. 27-й тур
19 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Трансляція матчу Ворскла - КривбасСмотреть трансляцию
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.05.2023 в 14:32
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