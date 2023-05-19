  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Шахтер - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" удерживает лидерство в УПЛ, однако имеет не самое внушительное преимущество перед "Днепром-1". Коллектив Кучера быстро может отыграть нынешние минус два, а потому "горнякам" не желательно терять балы. Свой серьезные настрой команда Игоря Йовичевича должна продемонстрировать в матче 27-го тура, когда сыграет против "Вереса".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтер" 17:00 "Верес"

VBET-лига. 27-й тур
19 мая, Ровно, стадион "Авангард"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Шахтар - Верес
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут
yellow-arrow
Довбик отметился результативным действием в 10-м матче УПЛ подряд
yellow-arrow
Расширение УПЛ: бред или реальность?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде