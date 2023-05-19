Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: Аліна Єрофеєва
Донецкий "Шахтер" удерживает лидерство в УПЛ, однако имеет не самое внушительное преимущество перед "Днепром-1". Коллектив Кучера быстро может отыграть нынешние минус два, а потому "горнякам" не желательно терять балы. Свой серьезные настрой команда Игоря Йовичевича должна продемонстрировать в матче 27-го тура, когда сыграет против "Вереса".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
"Шахтер" 17:00 "Верес"
VBET-лига. 27-й тур
19 мая, Ровно, стадион "Авангард"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Трансляція матчу Шахтар - ВересСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фанат зря рвал билет. В Англии команда устроила невероятный камбэк после поражения 0:4 в 1-й игре
- Уничтожая танки, машины и артиллерию врага. Генштаб – о потерях россиян за 18 мая
- В Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ: сколько дронов и ракет выпустил враг и сколько удалось сбить
- Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн