Расширение УПЛ: бред или реальность?

В последнее время в футбольных кругах Украины все чаще приходится слышать разговоры о расширении Премьер-лиги. Одни считают, что наиболее оптимальным будет вариант с количеством в 20 команд, другие склоняются к мнению о 18 (в данном случае не принимаются во внимание возможные возвращения в УПЛ черниговской "Десны" и "Мариуполя").

Накануне UA-Футбол сообщал, что исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию, что в следующем сезоне чемпионат Украины может расшириться до двух десятков участников элиты. Однако давно известно: если в нашем футболе та или иная тема не оставляет равнодушным определенное количество людей, она будет обсуждаться длительное время. Бывает и так, что рано или поздно заходит речь о ее воплощении в жизнь. Учитывая это, корреспондент UA-Футбол решил поинтересоваться мнением четырех специалистов разных поколений – ветеранов тренерского цеха Йожефа Сабо, Мирона Маркевича, главного тренера "Ингульца" Сергея Ковальца и Сергея Шищенко, работающего в клубной структуре житомирского "Полесья".

Йожеф Сабо:

- Мне кажется, что 20 команд – слишком много. А вот 18 – это уже другое дело. Сейчас у нас многим командам негде играть, ведь идет война. И иногда стыдно смотреть, на каких полях и стадионах мы проводим матчи УПЛ. Взять хотя бы домашнюю арену "Ингульца", да и "Минай" играет не на ужгородском стадионе "Авангард", а у себя в селе. Впрочем, ничего не поделаешь – в стране война. А разговоры о расширении я понимаю так: нужно, чтобы не "вылетели" те команды, которых ждет эта участь, а "Полесье" и "Оболонь", которые досрочно получили право повыситься в ранге, присоединились к элите. Тогда как раз и было бы 18 команд. А если брать другой, нефутбольный способ, то к этой группе еще нужно было бы искусственно присоединить две команды из первой лиги. Впрочем, будем надеяться, что у нас в Украине все наладится – закончится война и мы сможем играть на нормальных стадионах. Ведь то, что происходит сейчас – это не футбол, а его суррогат. Команды без своих домашних арен, матчи без зрителей – мне, как и многим людям, это не нравится.

Мирон Маркевич:

– Разговоры об этом слышал. Это бред. Какое расширение – о чем мы говорим?! Прежде всего, должен быть спортивный принцип. Шестнадцать команд, которые сейчас являются участниками УПЛ, для нас оптимальное количество. Хотя сейчас такое время, что и их слишком много. Так что никакого расширения быть не может. Я понимаю, что есть заинтересованность, чтобы как-то сохранить "вылетающую" команду ФК "Львов". Однако хотелось бы смотреть на все это шире. Нет-нет, сейчас тема расширения нереальна. Это мое личное мнение.

Сергей Ковалец:

– Мы общались на эту тему с президентом нашего клуба Александром Поворознюком и оказались единодушными во мнении, что назрела необходимость в увеличении команд в УПЛ. Считаем, что самым оптимальным при возможном расширении было бы количество в 18 команд. Абстрагируясь от того, что мы вроде бы являемся лицами заинтересованными, хотим высказать свои соображения по данной теме. Понятно, что сейчас наша страна переживает трудные времена, но несмотря на это, чемпионат Украины достаточно интересен. Вот, скажем, стоило "Черноморцу" одержать победу в Киеве над "Динамо", как команда отдалилась от опасной зоны и поднялась на 9-е место. Это лишний раз доказывает, что в нашем футболе есть конкурентноспособные коллективы. Так что считаем, что количество из 18 участников позволяло бы еще больше иметь таких бескомпромиссных матчей, эффективно развиваться нашему национальному чемпионату - и любителям футбола точно не пришлось бы скучать.

Если же говорить о преимуществах, то в отсутствие прежнего количества легионеров получала бы возможность прогресировать наша молодежь, что являлось бы плюсом для национальной сборной. К тому же, былбы соблюден спортивный принцип (две последние команды из элиты "вылетают", а четыре из первой лиги входят). Несмотря на разные трудности, возникшие в нашем футболе из-за войны, он все же жив – и это главное.

Украина всегда была футбольным государством, поэтому почему бы не увеличить количество участников УПЛ? В ряде стран, которые меньше Украины по площади, в классе сильнейших играет больше команд, чем сейчас у нас. Скажем, в Германии, Нидерландах, Бельгии и братской для нас Польше, которая оказывает огромную помощь украинцам во время войны – по 18, в Испании, Англии, Италии и Франции – по 20. При этом те же итальянцы, кстати, имеют незаурядные успехи в еврокубках – сразу три команды из Апеннин накануне пробились в финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций! Да и сборная Италии является действующим чемпионом Европы.Так что относительно количества клубов в УПЛ мы высказываем свое мнение, а решать, конечно же, УАФ.

Сергей Шищенко:

- Подобные разговоры почему-то появляются не в начале чемпионата, а когда кому-то некомфортно в турнирной таблице и есть угроза "вылета". Вот и начинается! Насколько мне известно из прессы и соцсетей, расширение УПЛ сейчас инициирует "Львов". Но желание – желанием, а нужно играть на поле, стремиться одерживать победы и набирать количество очков, которое позволяло бы остаться в Премьер-лиге. Лично я считаю, что есть спортивный принцип, и его ни в коем случае нельзя нарушать. Если команда "вылетает" – так потому и быть. Понятно, что в это время хочется, чтобы в УПЛ у нас было как можно больше команд. Однако опять же: нужно придерживаться спортивного принципа – если есть регламент, служащий законом в нашем футболе, то мы должны действовать в соответствии с ним. А у нас почему-то постоянно какие-то непонятные форс-мажоры: команда, которая по итогам сезона "вылетела", неожиданно для всех остается в элите, а потом это повторяется. Так не должно быть. Хочется, чтобы все было четко, правильно и справедливо. В нашей первой лиге сейчас есть клубы, которые, повысившись в ранге по спортивному принципу, будут достойно выглядеть в элите во всех компонентах и ​​не бояться, что они снимутся с чемпионата.