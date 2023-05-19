УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут

Фактически "Колос" приехал в гости к "Днепру-1" без турнирной мотивации. Но нельзя было ожидать для хозяев поединка легкой прогулки. Возможно, даже наоборот: отсутствие у ковалевцев весомых турнирных задач позволяло команде Вишняка сыграть раскрепощенно, без давления. А это всегда опасно.

Тренер даже решил немного поэкспериментировать с составом: в резерве оказались железно основные Евгений Волынец, Андрей Богданов, Олег Ильин. Да и отсутствие в основе Лысенко с Болбатом удивило. Одним словом, Ярослав Вишняк избрал нетрадиционный подход, делая ставку на эффект неожиданности. Чем мог ответить "Днепр-1"? Мастерством.

Команда не отступала от своего стиля, хотя была одна существенная кадровая потеря – Алексей Гуцуляк. "Днепр-1" в первом тайме владел мячом не так много, как обычно. Наряду с позиционными атаками применялись контратаки. И как обычно – активное использование флангов.

Дважды с левой бровки были прострелы, которые просто нужно было замкнуть подставленной ногой – никто из днепрян не успел. Удар Пеглоу после сброса Довбика оказался неточным, а сам Довбик пробил в блок. "Колос" имел авантюрный момент имени Велетня – молодой игрок хотел забить ударом почти из центра поля. Акцентированнее действовал один из партнеров Велетня, когда простреливал с фланга – здесь надежно сыграл Рыбак.

Тайм был бы неполноценным без момента Пихаленка – этот игрок "Днепра-1" часто находится в центре внимания. В этот раз момент ему создал Пеглоу. Удар капитана "Днепра-1" заблокировали, а добивание от Рубчинского постигла такая же участь. Хозяева поля увлеклись атаками и едва не поплатились за это проблемами в обороне. Защитники провалились и впустили в свободную зону Ориховского, тот бил без шансов для Рыбака, но немного неудачно. Мяч "облизал" штангу.

Дальше была очередь Безбородько, но он замешкался с ударом. "Колос" играл хорошо, при более высоком уровне реализации мог уже вести в счете. До конца тайма был еще удар Ориховского с рикошетом от защитника. Кроме реализации, коваливцам не хватало еще и фарта. Все в один пазл сложилось уже в компенсированное к первому тайму время, когда Фесюн запустил длинную передачу, на фланге продолжил партнер, Безбородько перед воротами оттянул на себя защитников и вовремя отдал под удар Мякушко. Ему оставалось только не намудрить – 0:1. Наверное, заслуженно.

"Днепр-1" даже в первом тайме еще мог отыграться, но мяч после удара со среднего расстояния пролетел мимо рамки. Вторая 45-минутка началась с бешеного давления и гола. К этому шло. Адамюк простил после розыгрыша углового и удара головой, а вот Довбик в этом сезоне не прощает. Матаритта сделал работу на фланге, Танчик как следует не пробил, но получилось сбрасывание на своего форварда, который "расстрелял" рамку с нескольких метров.

Дальше был еще опасный удар Пихаленка… Матч развивался уже по сценарию "Днепра-1", но время шло быстро. Хотя и давление повышалось. Пихаленок влупил в перекладину с острого угла, Пеглоу не перехитрил вратаря ударом низом, а Сарапий (кажется, он) ударом головой чуть не попал в угол. Давление было таким, что вратарь "Колоса" сам едва не оплошал, допустив рикошет от груди в простой ситуации.

Затем был даже свободный удар из пределов штрафной за какое-то нарушение правил со стороны Фесюна. Но здесь главное, что "Колос" отбивался. До поры до времени. Пока не случился угловой на последних секундах и точный удар Сарапия головой.

"Днепр-1" сам создал себе проблемы. Но героически их решил. С одной стороны, легкомыслие, с другой – стальной характер.

УПЛ. 27-й тур. 19.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

СК "Днепр-1" - "Колос" 2:1

Голы: Артем Довбик 58, Эдуард Сарапий 90+4 - Сергей Мякушко 45+1

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк (Владимир Танчик 56), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок, Жоау Пеглоу, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 69), Доминго Бланко (Руслан Бабенко 46), Хайнер (Евгений Пасич 74), Александр Назаренко (Рональд Матаррита 46), Александр Сваток

"Колос": Кирилл Фесюн, Владислав Велетень (Сергей Болбат 62), Павел Ориховский, Вадим Милько, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Денис Безбородько (Кирилл Попов 69), Владислав Емец, Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Олег Ильин 62)

Предупреждения: Рональд Матаррита 84 - Владислав Емец 46, Сергей Мякушко 47, Вадим Милько 77, Олег Ильин 78