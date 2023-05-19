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УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут

Премьер-лига
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(4 голосов)

Команда Кучера едва не теряет важные очки

УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фактически "Колос" приехал в гости к "Днепру-1" без турнирной мотивации. Но нельзя было ожидать для хозяев поединка легкой прогулки. Возможно, даже наоборот: отсутствие у ковалевцев весомых турнирных задач позволяло команде Вишняка сыграть раскрепощенно, без давления. А это всегда опасно.

Тренер даже решил немного поэкспериментировать с составом: в резерве оказались железно основные Евгений Волынец, Андрей Богданов, Олег Ильин. Да и отсутствие в основе Лысенко с Болбатом удивило. Одним словом, Ярослав Вишняк избрал нетрадиционный подход, делая ставку на эффект неожиданности. Чем мог ответить "Днепр-1"? Мастерством.

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Команда не отступала от своего стиля, хотя была одна существенная кадровая потеря – Алексей Гуцуляк. "Днепр-1" в первом тайме владел мячом не так много, как обычно. Наряду с позиционными атаками применялись контратаки. И как обычно – активное использование флангов.

Дважды с левой бровки были прострелы, которые просто нужно было замкнуть подставленной ногой – никто из днепрян не успел. Удар Пеглоу после сбрасывания Довбика оказался неточным, а сам Довбик пробил в блок. "Колос" имел авантюрный момент имени Велетня – молодой игрок хотел забить ударом почти из центра поля. Акцентированнее действовал один из партнеров Велетня, когда простреливал с фланга – здесь надежно сыграл Рыбак.

УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут - изображение 2

Тайм был бы неполноценным без момента Пихаленка – этот игрок "Днепра-1" часто находится в центре внимания. В этот раз момент ему создал Пеглоу. Удар капитана "Днепра-1" заблокировали, а добивание от Рубчинского постигла такая же участь. Хозяева поля увлеклись атаками и едва не поплатились за это проблемами в обороне. Защитники провалились и впустили в свободную зону Ориховского, тот бил без шансов для Рыбака, но немного неудачно. Мяч "облизал" штангу.

Дальше была очередь Безбородько, но он замешкался с ударом. "Колос" играл хорошо, при более высоком уровне реализации мог уже вести в счете. До конца тайма был еще удар Ориховского с рикошетом от защитника. Кроме реализации, ковалевцам не хватало еще и фарта. Все в один пазл сложилось уже в компенсированное к первому тайму время, когда Фесюн запустил длинную передачу, на фланге продолжил партнер, Безбородько перед воротами оттянул на себя защитников и вовремя отдал под удар Мякушко. Ему оставалось только не намудрить – 0:1. Наверное, заслуженно.

УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут - изображение 3

"Днепр-1" даже в первом тайме еще мог отыграться, но мяч после удара со среднего расстояния пролетел мимо рамки. Вторая 45-минутка началась с бешеного давления и гола. К этому шло. Адамюк простил после розыгрыша углового и удара головой, а вот Довбик в этом сезоне не прощает. Матаритта сделал работу на фланге, Танчик как следует не пробил, но получилось сбрасывание на своего форварда, который "расстрелял" рамку с нескольких метров.

Дальше был еще опасный удар Пихаленка… Матч развивался уже по сценарию "Днепра-1", но время шло быстро. Хотя и давление повышалось. Пихаленок влупил в перекладину с острого угла, Пеглоу не перехитрил вратаря ударом низом, а Сарапий (кажется, он) ударом головой чуть не попал в угол. Давление было таким, что вратарь "Колоса" сам едва не оплошал, допустив рикошет от груди в простой ситуации.

Затем был даже свободный удар из пределов штрафной за какое-то нарушение правил со стороны Фесюна (кажется, дольше дозволенного держал мяч в руках). Но здесь главное, что "Колос" отбивался. До поры до времени. Пока не случился угловой на последних секундах и точный удар Сарапия головой.

УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут - изображение 4

"Днепр-1" сам создал себе проблемы. Но героически их решил. С одной стороны, легкомыслие, с другой – стальной характер.

УПЛ. 27-й тур. 19.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Юрий Иванов
СК "Днепр-1" - "Колос" 2:1
Голы: Артем Довбик 58, Эдуард Сарапий 90+4 - Сергей Мякушко 45+1

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк (Владимир Танчик 56), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок, Жоау Пеглоу, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 69), Доминго Бланко (Руслан Бабенко 46), Хайнер (Евгений Пасич 74), Александр Назаренко (Рональд Матаррита 46), Александр Сваток

"Колос": Кирилл Фесюн, Владислав Велетень (Олег Ильин 62), Павел Ориховский, Вадим Милько, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Денис Безбородько (Кирилл Попов 69), Владислав Емец, Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Сергей Болбат 62)

Предупреждения: Рональд Матаррита 84 - Сергей Мякушко 13, Владислав Емец 46, Вадим Милько 77, Олег Ильин 78

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (20)
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жажа_the_best (Харьков)
19.05.2023 в 17:21
ахметовские сепары носом в зад Днепру уперлись. Как запашок ахметов, нравицца?
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+3
-4
avatar
scorpius (Ck)
19.05.2023 в 18:55
Что-что?
Ответить
+1
-1
Freddie (Kiev)
19.05.2023 в 21:43
Впереди Шахтер, сзади - Днепр. Так кто в чей зад уперся?
Ответить
0
-1
Romerik (YNWA)
19.05.2023 в 17:13
Зараз побачимо що буде в матчі з вересом, але в цьому було видно, як суддя старався бідний, знайти причину на пенальті. В кожному епізоді старанно підказки слухав в наушнику, щоб щось знайти. А як спішив свиснути після другого забитого, що навіть дограти 5 секунд не дав, а з врахування святкування - цілу хвилину)) Не упл, а цирк за гроші
Ответить
+3
-6
Trztrqtr (Украина)
19.05.2023 в 17:40
Так в матче СК судейство было предвзятым или нет? Судья ошибся? Или о чем это все?
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 20:03
судья дал левейший свободный удар на 80-й минуте! потом после пробития этого левака начал выспрашивать у вареников насчёт возможной руки, на что получил ответ, который он не ожидал услышать
0
-2
Trztrqtr (Украина)
19.05.2023 в 20:13
Уверен что "левейший"? 16 секунд удержания мяча в руках-это ни что иное как свободный удар, читай правила. И да- свободный удар (который судья обязан был назначить)-это все что ты усмотрел во всем матче? Засудили, не иначе!:)
+1
0
C_Ballack (Днепр)
19.05.2023 в 17:08
Как близко был колгосп от премии Шлюхтаря. Не повезло. Сегодня Шлюхтарю должна карма вернуться в виде потери очков.
Ответить
+4
-3
fanatSD (донецк)
19.05.2023 в 17:19
шлюха здесь ты уё...к
Ответить
+3
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.05.2023 в 17:05
Сьогодні судді допоможуть кротам
Ответить
+3
-3
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
19.05.2023 в 17:02
Ничтожествам пердянским снова повезло, будьте прокляты гомосеки мерзкие!
Ответить
+4
-7
C_Ballack (Днепр)
19.05.2023 в 17:05
Гомо Толик негодує)
Ответить
+4
-3
ssl2001 (Днепропетровск)
19.05.2023 в 16:46
Сейчас все будут хейтить судью за свободный удар в штрафной Колоса. А почему? А потомв, что комментатор сказал, что это за затяжку времени. В правилах нет свободного удара за затяжку времени. Все было просто-вратапь кинул мяч рукой Чоботенко, а тот вернул его ногой вратарю, а вратарь взял мяч в руки. Это пас назад и вратарь не может брать мяч в руки, а он взял. 100 процентный свободный удар
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+2
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 19:04
ты пересмотри момент, адвокат!))) довбик бил, рикошет от чоботенко, вратарь шёл с мячом в руках вперёд, а потом развернулся и хотел рукой бросить мяч чоботенко, НО в этот момент чудило свистнул!
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+1
-1
witcher_r (Киев)
19.05.2023 в 16:44
З перемогою Дніпро!Боролись до останнього,не вдалось колгоспу грошенят заробити,а так хотілось.
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+4
-5
tolina-ystas (Краматорск)
19.05.2023 в 16:36
Днепр 1 сам создал себе проблемы а судья всеми силами помогал их решить.Наше судейство никакой ВАР не спасет!
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+8
-6
witcher_r (Киев)
19.05.2023 в 16:43
Ну і розкажи чим суддя допомагав сьогодні Дніпру?
Ответить
+5
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 17:07
а свободный удар в конце матча?))) обычно показывается жк вратарю, а это чудо начудило
+2
-3
balamyt (Boston)
19.05.2023 в 17:00
Главное что Днепр1 создал проблему Шахтеру....которому нужно снова догонять
Ответить
+3
-5
fanatSD (донецк)
19.05.2023 в 17:20
не сомневайся убогий.и ещё вашу помойку отыимеем
+1
-7

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