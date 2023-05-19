Довбик отметился результативным действием в 10-м матче УПЛ подряд

В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимает "Колос". Коваливцы перед перерывом открыли счет усилиями Мякушко. Команда Кучера смогла отыграться на 57-й благодаря точному удару Артема Довбика после скидки Танчика.

Этот гол стал для нападающего 24-м в текущем сезоне (для того, чтобы побить рекорд Генриха Мхитаряна по голам в одном чемпионате Украины, нужно отметиться еще дважды).

Примечательно, что Артем отмечается результативными действиями уже в десяти матчах подряд. Только харьковскому "Металлисту" он не забил, но в том поединке, завершившемся разгром 5:0, отдал результативную передачу. Также во время этой серии от бомбардира пострадали: "Металлист 1925" (3 гола), "Львов" (2 гола), "Заря", "Рух", "Ингулец", "Черноморец", "Александрия" и "Минай".

За ходом поединка "Днепр-1" – "Колос" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

Напомним, что на днях появилась информация об интересе к Артему Довбику со стороны "Марселя" и еще семи клубов из Англии, Франции и Германии. В "Днепре-1" назвали сумму, за которую готовы отпустить бомбардира.