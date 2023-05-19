Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик отметился результативным действием в 10-м матче УПЛ подряд
Артем все ближе к рекорду Мхитаряна
фото - Олександр Приходько
В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимает "Колос". Коваливцы перед перерывом открыли счет усилиями Мякушко. Команда Кучера смогла отыграться на 57-й благодаря точному удару Артема Довбика после скидки Танчика.
Этот гол стал для нападающего 24-м в текущем сезоне (для того, чтобы побить рекорд Генриха Мхитаряна по голам в одном чемпионате Украины, нужно отметиться еще дважды).
Примечательно, что Артем отмечается результативными действиями уже в десяти матчах подряд. Только харьковскому "Металлисту" он не забил, но в том поединке, завершившемся разгром 5:0, отдал результативную передачу. Также во время этой серии от бомбардира пострадали: "Металлист 1925" (3 гола), "Львов" (2 гола), "Заря", "Рух", "Ингулец", "Черноморец", "Александрия" и "Минай".
- За ходом поединка "Днепр-1" – "Колос" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
Напомним, что на днях появилась информация об интересе к Артему Довбику со стороны "Марселя" и еще семи клубов из Англии, Франции и Германии. В "Днепре-1" назвали сумму, за которую готовы отпустить бомбардира.
Популярное сейчас
- Милевский обиделся, что его не пригласили. Селезнев объявил, кто сыграет в его прощальном матче
- Фанат зря рвал билет. В Англии команда устроила невероятный камбэк после поражения 0:4 в 1-й игре
- Бразильский клуб хочет выкупить контракт легионера Динамо
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Новости по теме
- 21:12 Украинские Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ
- 10:45 Украинские Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ
- 16:13 Украинские Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов