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Шахтер призвал УАФ допустить болельщиков на трибуны, а деньги от продажи билетов направлять ВСУ

Премьер-лига
(2 голосов)

Коммерческий директор горняков высказался о возможном допуске болельщиков на трибуны

Шахтер призвал УАФ допустить болельщиков на трибуны, а деньги от продажи билетов направлять ВСУ

shakhtar.com

Новина українською

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кирилленко отреагировал на идею "Вереса" провести на очном матче команд в 27-м туре флэшмоб с болельщиками на трибунах в поддержку ВСУ.

Также представитель "горняков" призвал УАФ рассмотреть возможность разработать нормы, позволяющие болельщикам посещать матчи УПЛ в следующем сезоне.

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"Я отношусь с глубоким уважением к менеджменту "Верес". Люди инвестируют в инфраструктуру – стадион, базу, академию. Их желание играть матчи с болельщиками на хорошем стадионе, который они недавно построили, вполне обосновано. А их инициатива помогать ВСУ заслуживает глубокого уважения. Их действия нам вполне ясны.

Но, к сожалению, сейчас мы все ограничены регламентом соревнований по допуску болельщиков на стадион. И эти требования нужно соблюдать.

С другой стороны, мы поддерживаем инициативу "Вереса", потому что сами недавно были в подобной ситуации в матче с "Минаем". Поэтому призываем УАФ рассмотреть возможность разработать нормы, позволяющие болельщикам посещать матчи УПЛ в следующем сезоне. Надеюсь, что совместными усилиями мы это реализуем. Более того, мы даже можем выступить с инициативой, чтобы все деньги, полученные всеми клубами УПЛ от продажи билетов, были переданы ВСУ", - сказал Кирилленко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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