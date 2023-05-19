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Динамо потеряло последние шансы на зону Лигу чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

Выше третьего места в нынешнем чемпионате киевляне не поднимутся

Динамо потеряло последние шансы на зону Лигу чемпионов

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В стартовом поединке 27-го тура "Днепр-1" в непростом поединке одержал победу над "Колосом" (2:1).

Таким образом, днепряне набрали 64 очка и уже не могут опуститься ниже третьего места в таблице.

А вот "Динамо", которое сейчас идет на 4-м месте с 50 очками, уже не сможет подняться выше 3-го места.

То есть, киевляне официально остаются без Лиги чемпионов на следующий сезон.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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