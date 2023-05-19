Премьер-лига
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Динамо потеряло последние шансы на зону Лигу чемпионов
Выше третьего места в нынешнем чемпионате киевляне не поднимутся
Фото: ФК Динамо
В стартовом поединке 27-го тура "Днепр-1" в непростом поединке одержал победу над "Колосом" (2:1).
Таким образом, днепряне набрали 64 очка и уже не могут опуститься ниже третьего места в таблице.
А вот "
То есть, киевляне официально остаются без Лиги чемпионов на следующий сезон.
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