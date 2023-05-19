Динамо потеряло последние шансы на зону Лигу чемпионов

В стартовом поединке 27-го тура "Днепр-1" в непростом поединке одержал победу над "Колосом" (2:1).

Таким образом, днепряне набрали 64 очка и уже не могут опуститься ниже третьего места в таблице.

А вот " Динамо ", которое сейчас идет на 4-м месте с 50 очками, уже не сможет подняться выше 3-го места.

То есть, киевляне официально остаются без Лиги чемпионов на следующий сезон.