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Вишняк: Сделали все, что могли, так что довольны собой
Ковалевцы пропустили фатальный гол на последних секундах
Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подвел итог матча 27-го тура УПЛ, в котором его команда
– Насколько довольны качеством игры "Колоса" в сегодняшнем матче?
- Качеством доволен, игрой доволен, доволен отношением ребят к делу. Мы ведь были в сложной кадровой ситуации, многие футболисты пропускали матч из-за травм, поэтому я доволен тем, как команда выглядела. Особенно в первом тайме. Имели моменты. Забили гол. Одним словом, сделали все, что могли. Так что довольны собой.
- Психологическое состояние команды в раздевалке тяжелое после потери результата на последних секундах?
– Конечно, есть состояние разочарования. Были близки к тому, чтобы отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Но ничего, еще есть три матча, будем к ним готовиться, чтобы в итоге это состояние улучшить.
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