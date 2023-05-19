Вишняк: Сделали все, что могли, так что довольны собой

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подвел итог матча 27-го тура УПЛ, в котором его команда проиграла "Днепру-1" (1:2) .

– Насколько довольны качеством игры "Колоса" в сегодняшнем матче?

- Качеством доволен, игрой доволен, доволен отношением ребят к делу. Мы ведь были в сложной кадровой ситуации, многие футболисты пропускали матч из-за травм, поэтому я доволен тем, как команда выглядела. Особенно в первом тайме. Имели моменты. Забили гол. Одним словом, сделали все, что могли. Так что довольны собой.

- Психологическое состояние команды в раздевалке тяжелое после потери результата на последних секундах?

– Конечно, есть состояние разочарования. Были близки к тому, чтобы отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Но ничего, еще есть три матча, будем к ним готовиться, чтобы в итоге это состояние улучшить.