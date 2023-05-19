Вернидуб: Любое прикосновение к игрокам Ворсклы – сразу крик, падение, свисток – и так по кругу

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч с "Ворсклой" (0:1) в 27 туре УПЛ.

– Поздравляю "Ворсклу" с победой. Степанюк забил шикарный гол. Какие здесь могут быть вопросы? Примечательно, что нам не хватает в линии атаки последней передачи от исполнителей. Потому так и сложилось. К сожалению, я не понимаю некоторые моменты в игре: когда человек судит – а потом начинает что-то выдумывать, вымышлять… Не знаю, какие слова здесь можно подобрать.

Любое прикосновение к игрокам "Ворсклы" – сразу крик, падение, свисток. Крик, падение, свисток – и так по кругу. Со стороны нашей команды я этого не увидел. Может быть, я слепой? Мы не должны были сегодня проигрывать. Но это футбол. Это спорт. Это – жизнь.

Я благодарен всем, кто пришел посмотреть этот матч. Понимаю, что больше поддерживали "Ворсклу", ведь она играла дома. Поздравляю полтавчан и лучшие пожелания клубу "Ворсклу". Продолжайте двигаться дальше. Мира и Победы!

- Юрий Николаевич, за три тура до конца чемпионата, когда турнирные задания уже де-факто решены и игроки уже мысленно "на чемоданах", как вам удается заинтересовать и стимулировать футболистов, чтобы они выходили на поле и отдавались полностью?

– Мои ребята заведены и рвутся в бой. Да, у нас есть определенные кадровые трудности, поэтому есть место ротации. Ничего ты с этим не поделаешь. Посмотрите на второй круг: только первые туры мы сыграли более или менее в составе, который готовили зимой на собрании. А затем – травмы, травмы, травмы. Приходилось решать и это.

Но я доволен тем, что ребята очень быстро понимают задачи нашего тренерского штаба и выполняют работу, которую мы требуем. Думаю, что все будет хорошо – но глубиной состава мы действительно похвастаться не можем. Вот если бы была "глубже" конкуренция… Но пока этого нет. Когда это появится – думаю, и результаты будут совсем другими. Как и место, которое мы будем занимать.