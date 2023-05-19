Металлист 1925 просит УАФ закрыть букмекерские линии на матч с Ингульцом, - СМИ

"Футбольным сообществом еще накануне 26-го тура начала активно распространяться информация, что 3 клуба («Верес», «Металлист 1925» и «Ингулец») решили создать т. н. кооператив, чтобы объединив усилия и интересы, без нервов и сверхусилий остаться в УПЛ и избежать переходных матчей. Результатом договоренностей стало то, что каждый из этих клубов должен гарантированно набрать минимум по 30-ть комфортных в этой турнирной ситуации очков (в том числе и в «лобовых» встречах между командами этого трио). Итак, первым шагом к реализации этого плана и замысла стала победа «Вереса» над «Металлистом 1925» в 26-м туре. Здесь давние мастера «мутняков» и известные «конторщики» Юрий Вирт и Юрий Данченко, который сейчас де-факто управляет М1925, технически все реализовали и разыграли спектакль - 1:0 в пользу «Вереса» с удалением «мастера странных результатов» еще со времен второй и первой лиг Курило, через 3-4 минуты после выхода на поле. В 27-м туре все трое «кооперативщиков» работают над тем, чтобы «Металлист 1925» любой ценой обыграл «Металлист» и первым набрал все тех же 30 комфортных очков. Для этого участники «тройки» формируют общий фонд на арбитров и страхуются «конторой», чтобы удовлетворить «принципиального» соперника «цифровых харьковчан» с правильными цифрами. В 28-м туре «Металлист 1925» без оговорок отдает 3 очка «Ингульцу», и тот также становится счастливым обладателем тех же 30-ти очков. А в 30-м туре уже «Ингулец» делает благородный 3-очковый жест в пользу «Вереса», чтобы Юрий Вирт также зашел в 30-очковую зону комфорта. Уже за пределами договоренностей каждый из этого трио в самостоятельном режиме должен где-то еще «по дороге найти» по 1-2-х очках, чтобы окончательно уберечься от переходных матчей. Вот такой расклад. Знающие, продвинутые люди уже поставили немалые средства на все «лобовые» матчи этого трио между собой в азиатских и не только конторах, а теперь, затаив дыхание, ожидают пополнения «бюджетов разных уровней». Следите за результатами и не удивляйтесь." телеграмм канал Новости Украины