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Металлист 1925 просит УАФ закрыть букмекерские линии на матч с Ингульцом, - СМИ
С такой просьбой харьковчане якобы обратились в вышестоящие инстанции
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Руководство "
Руководство клуба с такой просьбой обратилось в УАФ, УПЛ и Комитет этики и честной игры.
О причинах данной просьбы не сообщается.
Напомним, что встреча должна пройти в Петрово 25 мая. Начало матча запланировано на 14:00.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
19.05.2023 в 21:55
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