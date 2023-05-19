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КДК дисквалифицировал Ротаня и Пеглоу, Минай и Днепр-1 получили штрафы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел скандальный эпизод в мате 1-го тура "
Напомним, что тогда после назначенного пенальти в ворота "Александрии" возник конфликт между главным тренером "горожан" Русланом Ротанем и тренерским штабом "Днепра-1".
Так, Ротань, который был удален с тренерской скамьи, получил отстранение на три матча (два из которых – условно), а клуб оштрафован на 20 тыс грн.
Игрок "Днепра-1" Жоао Пеглоу, который также активно участвовал в перепалке, дисквалифицирован на 4 поединка, один из которых условно.
Администратор "Днепра-1" Вадим Комардин также отстранен на три матча, один из которых условно.
Также за нарушения мер безопасности во время проведения матчей (присутствие зрителей) "Минай" заплатит штраф в размере 10 тыс грн, а "Днепр-1" – в размере 20 тыс грн.
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