Вирт: Все было хорошо сегодня, кроме ненабранных очков

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциями от игры команды в матче 27-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:2).

"Поблагодарил сегодня футболистов за отношение к игре. Хороший, боевой матч. Ребята вышли максимально настроеными. Мы несколько перестроились, впервые играли по такой тактической схеме и, в общем-то, справлялись с атаками "Шахтера".

Пропустили первый гол в ситуативном меньшинстве. Александр Маткобожик в это время был вне поля. И партнеры за него где-то не доработали.

В перерыве просили улучшить работу с мячом. Мы легко теряли мяч и не могли выйти в контратаку. Много брако было.

Богдан Когут придал нам уверенность после отбитого пенальти. И вышедшие на замену футболисты добавили агрессии. Стандартное положение принесло нам успех. Затем хотели максимально закрыть все зоны. Но пропустили очень простой гол. Три центральных защитника дали пробить Николаю Матвиенко. Такие моменты нужно дорабатывать до конца.

По отношению к игре, стараниям – все хорошо. Но за это очки не дают. Все было хорошо сегодня, кроме ненабранных очков.

Думаю, что "Шахтер" запомнит эту игру. Легко им здесь точно не было. Единственное – хотелось бы лучше переходить из обороны в атаку. Из-за этого я нервничал много. Не самый лучший день в плане контроля мяча.

Сейчас для нас самая важная игра сезона – следующая против "Александрии", - сказал Вирт.