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СМИ: Основной центрбек Динамо выбыл из-за травмы до конца сезона

Премьер-лига
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Денис Попов получил мышечное повреждение

СМИ: Основной центрбек Динамо выбыл из-за травмы до конца сезона

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Сезон для защитника "Динамо" Дениса Попова закончен досрочно.

Как стало известно Sport.ua, центрбек киевской команды получил мышечную травму и в текущем сезоне больше помочь команде не сможет.

О возможной готовности к июньским матчам сборных не сообщается.

Напомним, что Попов в текущем сезоне сыграл за киевлян 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
sport.ua

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