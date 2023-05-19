Премьер-лига
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СМИ: Основной центрбек Динамо выбыл из-за травмы до конца сезона
Денис Попов получил мышечное повреждение
Фото: fcdynamo.com
Сезон для защитника "Динамо"
Как стало известно Sport.ua, центрбек киевской команды получил мышечную травму и в текущем сезоне больше помочь команде не сможет.
О возможной готовности к июньским матчам сборных не сообщается.
Напомним, что Попов в текущем сезоне сыграл за киевлян 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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Источник:sport.ua
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