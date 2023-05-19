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Динамо без Попова прибыло в Александрию. В обойме Шовковского 25 игроков
Все-таки у центрбека травма
fcdynamo.com
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В матче против "Александрии" тренерский штаб будет рассчитывать на 25 футболистов.
Состав "Динамо" на "Александрию"
Голкиперы: Бущан, Нещерет, Моргун.
Защитники: Сирота, Виввчаренко, Тымчик, Дячук, Боль, Малыш, Караваев.
Полузащитники: Гармаш, Буяльский, Лонвейк, Андриевский, Яцик, Царенко, Кабаев, Сидорчук, Рамадани, Бенито, Перрис, Шепелев, Волошин.
Форварды: Ванат, Рамирес.
Отметим, что на матч не поехал защитник Денис Попов, который, по информации СМИ,
Напомним, матч на КСК "Ника" начнется в 15:00.
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