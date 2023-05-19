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Динамо без Попова прибыло в Александрию. В обойме Шовковского 25 игроков

Премьер-лига
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Все-таки у центрбека травма

Динамо без Попова прибыло в Александрию. В обойме Шовковского 25 игроков

fcdynamo.com

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"Динамо" прибыло в Александрию, где в субботу, 20 мая, состоится матч 27-го тура УПЛ, в котором "бело-синие" сыграют с одноименной командой.

В матче против "Александрии" тренерский штаб будет рассчитывать на 25 футболистов.

Состав "Динамо" на "Александрию"

Голкиперы: Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Сирота, Виввчаренко, Тымчик, Дячук, Боль, Малыш, Караваев.

Полузащитники: Гармаш, Буяльский, Лонвейк, Андриевский, Яцик, Царенко, Кабаев, Сидорчук, Рамадани, Бенито, Перрис, Шепелев, Волошин.

Форварды: Ванат, Рамирес.

Отметим, что на матч не поехал защитник Денис Попов, который, по информации СМИ, из-за травмы пропустит остаток сезона.

Напомним, матч на КСК "Ника" начнется в 15:00.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК Динамо

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