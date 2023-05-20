Йовичевич: Молодые игроки Шахтера за три матча до своего первого чемпионства

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич подвел итог матча 27-го тура УПЛ с "Вересом" (2:1) .

– Когда "Шахтер" осенью играл в еврокубках, то ожидалось, что команде будет тяжело в чемпионате Украины, но оказалось, что более сложные поединки – весной. Почему такая ситуация, по-вашему?

– Чемпионат – это марафон, а Лига чемпионов – это спринт. Большой адреналин, очень большая ответственность. Там ты представляешь страну в целом, здесь представляешь клуб и своих болельщиков. Там можешь где-то компенсировать нехватку опыта за счет адреналина и энтузиазма, когда футболисты играют в таком турнире, где никогда не выступали. И результатом этого стало выступление в Лиге чемпионов, где мы привлекли внимание всей Европы, это факт. Но чемпионство, как я говорил, это марафон, где, кроме техники и тактики, которые мы, несомненно, имеем, присутствует и психологический фактор. Вы знаете, что это первый год нашего нового проекта, где играют многие молодые исполнители, и они впервые получают этот стресс, который мы сейчас имеем. Они – за три матча до чемпионства первого года, когда до этого почти никто из них не играл на высшем уровне. И то, как они себя проявляют, растут как команда и индивиды, заслуживает уважения и большого респекта. В этом и есть ответ на ваш вопрос, особенно сейчас, когда цена ошибки очень велика. Однако в каждом матче мы заслуживаем гораздо больший счет, чем имеем в итоге. Мандраж на исходе не позволяет нам иметь ту реализацию, которую мы хотим видеть. И действительно, есть такая ситуация, где каждая "пуля" может залететь. Но вместо этого мы должны вести уже до перерыва 3:0, и тогда не было бы такого разговора и такого ощущения. Это психологическая нестабильность молодой команды, но есть определенные футболисты, которые дают нам баланс – Степаненко, Матвиенко, Ракицкий. Они очень важны: могут направить тактически, технически, словами. Это очень важно для нас. Так что три очка не пахнут. Мы воспринимаем эти три оставшихся матча как финалы. А финалы не играют – финалы выиграют. И в каждом финале есть период, где ты должен терпеть. Нет ни одного финала, где мы увидели, что один соперник выиграл очень легко. А должен терпеть и выдержать. Поэтому поздравляю команду с тремя очками, готовимся к "Заре".

– Как известно, марафон лучше бегают старшие, опытные атлеты, а спринты – помоложе. В этой чемпионской гонке, как вы можете поддержать игроков как известный футболист и тренер в нашей стране?

– Спасибо за эти приятные слова, респект вам и всей Украине. На самом деле, ищем слова, вместе проходим этот мандраж, где-то даем уверенность, что у нас есть. Потому что иногда, когда посмотришь в прошлое, на то, что мы сделали за последние 10 месяцев, это путь, который действительно нам дает уверенность. Что мы сделали для Украины, для "Шахтера" – пролистали ту страницу истории, где было много легионеров, и теперь новая страница, где есть молодые игроки. И это бремя они берут на себя: это их чемпионат – они впервые сражаются за чемпионство собственными силами. И это – полный респект! Конечно, в процессе где-то существует мандраж, где-то в определенный период матча зашкаливают эмоции – и здесь равновесие эмоций очень важно. Мы сейчас проходим это и ищем ответы на испытываемый стресс.

– Сегодня был одна "пуля" в ваши ворота. Хорош ли был гол соперника?

– Очень хороший гол, но мы разберемся, кого не было на том месте, откуда не должен был пробивать игрок. Разберемся и с этим вопросом, потому что соперник свободно пробил, а там должен был стоять наш футболист. Это тактический момент, который я должен решить.

– Как вы можете прокомментировать тему возвращения Марлона из "Монцы", о чем пишут в СМИ?

– Впервые слышу такую информацию. Не читал ничего, потому что действительно был очень сфокусирован на "Вереске", а теперь – на "Заре", на "Днепре-1". Сейчас мы имеем такой шанс довести до конца все то, над чем весь год пахали как лошади, и хочу за эти усилия на 120% заслужить титул, потому что мы это заслужили. Чтобы увидеть, как будет выглядеть команда через 15 дней, когда мы закончим сезон.

– Как вы можете оценить возвращение Крыськива на поле?

– Любой квалифицированный футболист нам помогает. В эти три тура есть карты, вы видите, есть много травм. У нас почти три месяца уже есть проблемы с травмами вингеров, а дальше будут еще такие ответственные матчи. Поэтому это респект команде за то, как они по-хамелеонски адаптируются к каждому матчу. Как мы ищем такие механизмы, они становятся еще эффективнее, чем на протяжении всего чемпионата. Это уважение так велико, что я горжусь ими! Я буду умирать с ними до конца, но победим. Спасибо.