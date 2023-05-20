Дулуб: Днепр-1 имеет сильнейшую атакующую линию в УПЛ

Бывший наставник "Львова" Олег Дулуб оценил атакующий потенциал претендентов на чемпионство УПЛ.

"Днепр-1" имеет сильнейшую атакующую линию в стране. Более того, эта пятерка Довбык-Пихалонок-Гуцуляк-Бланко-Пеглов – действует разнообразнее, чем лидеры атак "Шахтера" или "Зари". Чувствуется работа спортивного директора Евгения Красникова – в летнее, что в зимнее трансферное окно.

И надо сказать, что по уровню сыгранности лидеров атакующей линии и здесь поставил бы на первое место "Днепр-1", на второе – "Зарю", на третье – "Шахтер", – сказал Дулуб.