Заря – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заря" должна отвечать на доводы своих конкурентов. Накануне "Шахтер" и "Днепр-1" взяли по три очка, поэтому луганцам, - для сохранения реальных шансов в борьбе за топ-2, - нужно побеждать "Ингулец". Тем более дальше – матч с "Шахтером", поэтому нужно и психологическое равновесие.

Матч состоится в субботу, 20-го мая 2023-го года, в 14:00. Видеотрансляция – на телеканале УНИАН. Также можно смотреть на YouTube канале FootballHab. Бесплатно и без регистрации. Непосредственно в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр в поле – Александр Омельченко

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