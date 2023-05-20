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Заря – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" должна отвечать на доводы своих конкурентов. Накануне "Шахтер" и "Днепр-1" взяли по три очка, поэтому луганцам, - для сохранения реальных шансов в борьбе за топ-2, - нужно побеждать "Ингулец". Тем более дальше – матч с "Шахтером", поэтому нужно и психологическое равновесие.

Матч состоится в субботу, 20-го мая 2023-го года, в 14:00. Видеотрансляция – на телеканале УНИАН. Также можно смотреть на YouTube канале FootballHab. Бесплатно и без регистрации. Непосредственно в этой новости.

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УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023
Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Заря" 14:00 "Ингулец"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

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Трансляція матчу Зоря - Інгулець
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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) смотреть футбол онлайн
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