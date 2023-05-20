Действующие участники последнего Кубка УЕФА: где они сейчас?

20-го мая 2009-го – знаменательная дата для украинского футбола. Ровно 14 лет назад донецкий "Шахтер" одолел бременский "Вердер" 2:1 и завоевал последний в истории Кубок УЕФА. По этому случаю мы решили вспомнить тех исполнителей, которые до сих пор в игре, как их делах и где они находятся?

Андрей Пятов ("Шахтер")

Статистика в КУЕФА 2008/09: 9 матчей, 6 пропущенных, 3 "клиншита"

Бесспорно, Андрей Пятов является культовой фигурой в истории "Шахтера" – голкипер провел 481 матч и находится в тройке "горняков" по соответствующему показателю (больше у Михаила Соколовского – 485 и Дарио Срны – 536). Впрочем, из всего разнообразия событий Кубок УЕФА имеет особое значение — футболист выдал почти идеальную дистанцию и только раз проиграл, не справившись в 1/8-й с пенальти "армейца" Вагнера Лава.

Также Андрей допустил серьезную ошибку в финале, не зафиксировав мяч после штрафного Налдо. Несмотря на это, вратарь пришел в себя — взять хотя бы его сейв в самом конце, когда Клаудио Писарро упустил возможность, чтобы сравнять счет.

Пока Пятов остается в клубе, однако играет роль ментора для младшего поколения, нежели реально на что-то влияет. Отличная форма Анатолия Трубина, фактор присутствия Дмитрия Ризныка и контракт до лета 2023-го указывают на то, что вскоре может произойти уход очередной легенды.

Дмитрий Чигринский (“Ионикос”)

Статистика в КУЕФА 2008/09: 8 матчей

За исключением ответного матча с ЦСКА Дмитрий Чигринский появился во всех встречах КУЕФА и получил максимальное количество времени. Все справедливо: в двадцать один центрбек переживал лучший отрезок карьеры и не зря привлек каталонскую "Барселону".

Все мы знаем, что было дальше – украинец провалился в Испании и чуть не загнулся под огромным количеством травм по возвращению в УПЛ. Хорошо, что нашел себя в Греции, где на уровне представлял интересы АЭКа, а сейчас продолжает поддерживать актуальность в "Ионикосе".

Чемпионство 2017/18, 178 появлений на поле, статус основного в обеих командах и трудовой договор до лета 2024-го — словом, Чигринский наслаждается жизнью и может рассчитывать на достойный финиш спортивной деятельности.

Николай Ищенко ("Штурм" Иванкив)

Статистика в КУЕФА 2008/09: 6 матчей

Николай Ищенко подавал неплохие надежды – настолько, что в 2008-м дончане приобрели центрбека у львовских "Карпат" за 2 миллиона евро. Мистер доверился новичку и тот, в общем, понравился — в дебютный сезон провел более 2000 минут, в частности, от звонка до звонка отработал в матчах с "Тоттенхэмом", ЦСКА, "Марселем" и "Динамо".

Логично, что после такого должен был случиться прорыв (к тому же был продан Чигринский), но Ищенко не добавил и потерял ценный шанс. Как следствие, в 2011-м Луческу окончательно махнул рукой, после чего защитник ушел в долгосрочную аренду в "Ильичевец", а в 2014-м стал свободным агентом. Кризисный "Металлист", "Сталь", "Верес", "Черноморец", "Левый берег" – это не то, о чем можно мечтать после победы в КУЕФА.

Сегодня 40-летний Ищенко не покидает профессию — в марте присоединился к "Штурму" из Иванкива, соревнующегося в чемпионате Киевщины коллектива.

Фернандинью ("Атлетико" Паранаенсе)

Статистика в КУЕФА 2008/09: 9 матчей, 4 гола

Бразилец помог "Шахтеру" обеспечить евровесну (отметим результативные действия против "Базеля" и "Барселоны"), он же отвечал за колоссальный объем в плей-офф. Гол "Тоттенхему" сделал невозможным камбек лондонцев, с ЦСКА – ознаменовал начало камбека, с "Марселем" – закрепил преимущество дончан над конкурентом. О "Динамо" вообще молчим – Ферна отквитал гандикап после того, как Чигринский стал виновником автогол.

То, кем был полузащитник после ухода из расположения "оранжево-черных", также не требует объяснений. Если тебя хвалит Хосеп Гвардиола, то это о многом свидетельствует, да и 14 трофеев, полученных на "Этихад Стедиум", даются не каждому.

В 2022-м Фернандинью отправился в родной "Атлетико" Паранаэнсе и за короткое время принес ощутимую пользу. Хотя хавбек и постоянно спасается, но все равно посодействовал триумфу в первенстве штата (2023) и выходу "красно-черных" в финал Кубка Либертадорес-2022 (поражение "Фламенго" 0:1). Имеет на руках соглашение до 31-го декабря 2024-го года.

Томаш Хюбшман ("Яблонец")

Статистика в КУЕФА 2008/09: 6 матчей, 1 гол

Хюбшман провел часть КУЕФА за пределами поля — Луческу не привлек опорника на первый поединок против "Тоттенхэма", а с ЦСКА дома вышел Мариуш Левандовский. Финал тоже не занесем в актив — все из-за перебора желтых карточек.

Однако это не означает, что вклад чеха не равноценен работе других партнеров. Мяч "Марселю", заложивший фундамент будущей победы 2:0, два солидных полуфинала с "Динамо" — разве это мало?

В отличие от Пятова 41-летний Томаш до сих пор имеет порох в пороховницах и капитанит на родине в "Яблонце". Если не учитывать аренду в начале нулевых, то с 2014-го Хюбшман посвятил "зелено-белым" 273 матча. Причем это окупилось дивидендами — бронзой 2014/15, решающим этапом Кубка Чехии (2014/15) и участием в еврокубках (думаем, все помнят поединки с киевлянами в ЛЕ).

Отметим, что контракт полузащитника действует до лета 2023-го и велика вероятность, что Томаш повесит бутсы на гвоздь. В декабре исполнитель подчеркнул, что "живет одним днем", поэтому его славная история близка к концу.

Виллиан ("Фулхэм")

Статистика в КУЕФА 2008/09: 9 матчей, 3 результативных передачи

Виллиану выделили в КУЕФА только 393 минуты, но опять же никто не сомневается в наработке вингера. Осенью девятнадцатилетний паренек здорово зарекомендовал себя в ЛЧ (гол и две передачи), а весной в течение ограниченного тайминга оформил три ассиста (против "шпор" и дважды – "Динамо").

Да и не забывайте, что на "Вердер" Луческу выпустил именно Виллиана, к тому же доверил подопечному весь поединок. Вообще решения тренера по поводу нападающего были обусловлены сугубо тактическими нюансами, кое-где оборонительным рисунком, куда бразилец откровенно не вписывался. В остальных моментах нам остается поаплодировать.

Транзитом через Россию Виллиан отправился в Европу, где надолго стал звездой мирового масштаба – это подтверждают ряд наград из Челси и высокое котирование в национальной команде. В "Арсенале" и "Коринтиансе" показалось, что универсал снизил личные требования и близок к тому, чтобы исчезнуть с радаров, но триумфальное возвращение в АПЛ отвергло любую критику.

В "Фулхэме" да Силва переживает вторую молодость и является одним из лидеров – довольно показательно, что "дачники" размышляют над пролонгацией контракта. Учитывая, что Виллиану — 34 года и он в прекрасных кондициях, то можно надеяться, что футболист задержится на Крейвен Коттедж.

Луис Адриану (“Интернасьонал”)

Статистика в КУЕФА 2008/09: 8 матчей, 3 гола, 2 результативных передачи

В розыгрыше 2008/09 Луис Адриану не поразил бомбардирскими качествами – всего 9 мячей (у тех же Евгения Селезнева, Фернандинью и Жадсона – на два больше). Форвард затянул с адаптацией, в УПЛ получил скромные 656 минут и по логике должен был не выступать в Кубке УЕФА. Однако вера Луческу, продажа зимой Брандау, неконкурентность Марсело Морено приоткрыли дверь к старту и дали шанс.

Им Адриану безупречно воспользовался — можно смело утверждать, что во втором по знаковости еврокубке он превратился в совершенно другого человека. Меткий выстрел против ЦСКА, решивший судьбу четвертьфинальной путевки, гол и пас в борьбе с "Марселем", передача на Жадсона против "Динамо" – все это вызвало фурор. Ну и сочная точка с "Вердером" — Луис расстроил Тима Визе, став соавтором воплощения донецкой сказки.

"Милан", "Спартак", "Палмейрас", "Антальяспор", "Интернасьонал" – неплохой список. Где-то Адриану не оправдал ожиданий, где-то имел большой успех – например, в "Палмейрасе", с которым дважды подряд добыл Кубок Либертадорес. После неудачной попытки в Турции страйкер согласовал бумаги с родным "Интенасьоналом" до 31-го декабря 2023-го года и также не радует статистикой – один мяч в 14-ти встречах.

Марсело Морено (“Индепендьенте дель Валле”)

Статистика в КУЕФА 2008/09: 2 матча

Ради приглашения Марсело Морено "Шахтер" выложил на стол 9 миллионов евро, однако в итоге ошибся с новичком. Боливиец не сумел стать своим в "Шахтере", не привык к новым условиям и быстро оказался ненужным. Его минимальная роль отразилась и на КУЕФА — всего 46 минут (против "Тоттенхэма" и ЦСКА).

В то же время заметим, что "оранжево-черным" удалось довольно выгодно попрощаться с Морено – аренды в "Вердер" и "Уиган", плюс дальнейший трансфер в "Гремио" отбили чуть более 8-ми миллионов.

Марсело сменил целый ряд коллективов, побывал в Китае (вынужденно выехал из-за введения зарплатного потолка и коронавируса), однако лучше всего продемонстрировал себя в "Крузейро", где его в 2008-м и увидел Луческу. Периодами поражал действительно выдающимся перформансом — если кто-то не знал, то наш герой стал лучшим бомбардиром американского отбора к ЧМ-2022 (10 голов) и на определенном этапе тянул Боливию на Мундиаль.

Сегодня защищает цвета эквадорского "Индепендьенте дель Валле" – действующего обладателя Копа Судамерикана. В шести матчах местной Про-Лиги забил 3 мяча.

Александр Гладкий ("Черноморец")

Статистика в КУЕФА 2008/09: 7 матчей

Александр Гладкий был отличным в кампании 2007/08 (35 результативных действий), но в следующем году выглядел не столь привлекательно — всего 7 голов и ни одного в Кубке УЕФА. 324 минуты, в течение которых центрфорвард молчал, скромно, однако не критично, если учесть его трудолюбие и готовность подстраховать партнера.

В этом весь Гладкий — он не вырос у реально великого футболиста, но у него не отнять умение оказаться там, где надо, или выжать опасный момент из, казалось бы, решенной ситуации. Мы знаем, где он находился все годы, в каких клубах выступал и сколько регалий добился.

Неудивительно, что еще недавно Александр был одним из лучших в симпатичной "Заре" Виктора Скрипника, а теперь доигрывает в "Черноморце", являясь заменой Даниилу Алефиренко.

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