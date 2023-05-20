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Черноморец - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Обе команды хоть и не решили еще все вопросы сохранения прописки в УПЛ на следующий сезон, однако собирают хорошую прессу и умеют давать бой даже лидерам украинского футбола. Турнирные дела "Черноморца" лучше, ведь одесситы идут девятыми, хотя отрыв от зоны переходных матчей составляет всего три очка. Именно на столько отстает "Минай", идет тринадцатым и рискует в конце сезона играть стыковые игры за место в элитном дивизионе. В первом круге сильнее оказались "моряки" благодаря голу Путри уже на четвертой минуте. В целом, с учетом еще Первой лиги, "Черноморец" не проигрывает "Минаю" в трех встречах подряд.
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Чемпионат Украины. 27-й тур
20 мая. Начало в 13:00
"Черноморец" - "Минай"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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