Металлист 1925 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Одним из завершающих матчей 27-го тура УПЛ станет встреча двух харьковских команд. Дерби, которое ничего кроме грусти не несет. "Металлист" Огненовича терпит крушение, идет предпоследним в таблице и пропускает очень много голов в последних матчах. Шансы на спасения все еще есть, однако для этого нужно продемонстрировать волю и желание.
У "Металлиста 1925" дела идут лучше, поскольку ныне коллектив Эдмара и Голодюка находится вне опасной зоны. Правда отрыв от того же "Миная" минимален (один бал), а потому о спокойной жизни мечтать не приходится. Особенно с учетом последних результатов.
Смотрите матч 27-го тура УПЛ в воскресенье, 21-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет на ОТТ-платформе "Setanta Sports", а также на Youtube-канале "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Металлист" на UA-Футбол>>