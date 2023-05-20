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Металлист 1925 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Металлист", украинская Премьер-лига, 21-е мая 2023

Металлист 1925 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Одним из завершающих матчей 27-го тура УПЛ станет встреча двух харьковских команд. Дерби, которое ничего кроме грусти не несет. "Металлист" Огненовича терпит крушение, идет предпоследним в таблице и пропускает очень много голов в последних матчах. Шансы на спасения все еще есть, однако для этого нужно продемонстрировать волю и желание.

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У "Металлиста 1925" дела идут лучше, поскольку ныне коллектив Эдмара и Голодюка находится вне опасной зоны. Правда отрыв от того же "Миная" минимален (один бал), а потому о спокойной жизни мечтать не приходится. Особенно с учетом последних результатов.

Смотрите матч 27-го тура УПЛ в воскресенье, 21-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет на ОТТ-платформе "Setanta Sports", а также на Youtube-канале "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Металлист" на UA-Футбол>>

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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