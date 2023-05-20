Металлист 1925 - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Одним из завершающих матчей 27-го тура УПЛ станет встреча двух харьковских команд. Дерби, которое ничего кроме грусти не несет. "Металлист" Огненовича терпит крушение, идет предпоследним в таблице и пропускает очень много голов в последних матчах. Шансы на спасения все еще есть, однако для этого нужно продемонстрировать волю и желание.

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У "Металлиста 1925" дела идут лучше, поскольку ныне коллектив Эдмара и Голодюка находится вне опасной зоны. Правда отрыв от того же "Миная" минимален (один бал), а потому о спокойной жизни мечтать не приходится. Особенно с учетом последних результатов.

Смотрите матч 27-го тура УПЛ в воскресенье, 21-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет на ОТТ-платформе "Setanta Sports", а также на Youtube-канале "Setanta Sports".