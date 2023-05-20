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Кабаев и Перрис выйдут в старте Динамо на матч против Александрии
Ямаец впервые сыграет в основе киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
В матче 26-го тура УПЛ "Александрия" на стадионе "Ника" примет "Черноморец". Стали известны стартовые составы на эту встречу.
"Александрия": Шевченко Никита, Бабогло Владислав, Ковалец Кирилл, Кулаков Андрей, Сигеев Кирилл, Кожушко Олег, Логинов Сергей, Скорко Данил, Копина Юрий, Рыбалко Сергей, Мустафаев Эмиль.
"Динамо": Нещерет Руслан, Вивчаренко Константин, Кабаев Владислав, Шепелев Владимир, Перрис Кахим Энтони, Ванат Владислав, Андриевский Александр, Тимчик Александр, Дячук Максим, Буяльский Виталий, Сирота Александр.
Отметим, что для Перриса это будет первая игра за “Динамо” с первых минут. В общей сложности на его счету в этом сезоне УПЛ 10 матчей.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи между "Александрией" и "Динамо".
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