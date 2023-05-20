Стопроцентный результат из почти ничего. Черноморец - Минай 0:1

Перед этим матчем команды разделяли всего три очка, но совершенно разные позиции в таблице. 9-е место "Черноморца", который почти обезопасил себя от борьбы за выживание, и 13-е у "Миная", который продолжает сидеть на пороховой бочке.

В прошлом туре "моряки" "красиво" обыграли "Динамо" (3:2), а закарпатцы как не упирались, но все-таки в концовке пропустили от "Днепра-1" (0:1). Поэтому перед матчем предполагалось, что в гости к несколько расслабленным и добродушным южанам приехал неуступчивые и злые борцы за выживание.

У Григорчука главная кадровая проблема на матч – дисквалификация Салюка, который весной стал открытием не только для Одессы, но и для всей Украины. Вместо него в центр обороны вышел Гучек, который не так давно отошел после болезни. Вот только, забегая вперед, Лука не отыграл и полчаса, так как получил травму.

Ну и к традиционным вингерам Алефиренко и Бадибанге у моряков на острие вышел Хадида, а Авагимян остался в запасе.

У Шарана проблем было побольше: до конца сезона вылетел из-за травмы Воробчак. Также травмированы Горин и Коолесник, а на неделе еще и травму получил Вишневский! В общем, выбирать пришлось не из тех, кто есть а из тех, кто "живой".

Поединок начался вполне прогнозируемо. "Моряки" взяли мяч под контроль (хотя "Минай" против этого никак не протестовал, избрав свою любимую тактику игры от обороны), а закарпатцы выстроили оборонительные редуты в две линии. И эти самые две линии команде Григорчука проходить было не так уж и просто.

Естественно, растягивать тройку центрбеков хозяева пытались через фланги – особенно усердствовал правый, где активничали Кузык и Бадибанга. Но если на самом фланге дела шли неплохо, но прострелы-навесы в штрафную оборонцы "Миная" снимали безошибочно.

При статистике ударов 7:0 в первом тайме можно запомнить разве что 1,5 момента, которые можно назвать опасными. После очередного прострела Кузыка кто-то из защитников "Миная" чуть не срезал мяч в свои ворота, но Бандура успел подсуетиться, да в самой концовке "моряки" все-таки вытянули соперника на свою половину, организовали быструю фланговую атаку, Кузык идеально вырезал на голову Хадиде, но израильтянину не хватило роста пробить идеально.

Второй тайм команды начали активно, причем сначала свой момент нашли гости, когда Петько головой пробил немного выше после навеса с фланга. Затем уже "моряки" дважды опасно выстрелили – Алефиренко чуть было на зашвырнул за воротник Бандуре, но киперу помогла штанга, а затем вратарь гостей потянул удар Васильева.

После активного стартового отрезка игра перешла в уже понятное русло - с владением "Черноморца" и отмашками гостей. Не очень быстрое, даже монотонное одностороннее движение, которое, казалось, всех устраивало.

И все так шло-катилось себе, пока вдруг чудо-гол не сотворил Гечев. Бандура рукой вкинул на фланг Михаилу, тот подхватил мяч и попер себе по флангу. Убежал от Хадиды, дернул Путрю, прошел фактически все поле, залез под лицевую и прострелил поперек. Паст выходил на этот прострел по всем правил вратарского искусства, но на беду "моряков", Хадида все-таки решил доработать, успел вернуться, вставить ногу, и после небольшого рикошета мяч успокоился в сетке.

0:1. По такой игре просто шок для хозяев, из которого они все-таки вышли в концовке матча, устроив штурм на последних минутах. Защита "Миная" работала на всех оборотах, Бандура крутился как белка в колесе, потянув два непростых удара от Ермакова и один от Бадибанги.

Был еще спорный эпизод у Кузыка, который вываливался в штрафную и был, кажется, сбит Немчаниновым. Но этот фол судья так и не рассматривал, запалив до этого офсайд, также, к слову, очень спорный.

В итоге, "Минай" отбился, выжав максимум из минимума, забив гол фактически из ничего.

У "Черноморца" 22 удара и 12 угловых.

Может, "моряки" просто недооценили соперника. А может, нужно просто научиться проходить эшелонированную оборону и реализовывать моменты.

"Минай" заслужил результат своей самоотдачей, хоть и с долей везения, без которого тоже в футболе никуда.

Ну а "морякам" снова придется немного понервничать из-за скомканной концовки чемпионата и близости к зоне вылета.

VBET-лига. 27-й тур

20 мая, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) – ФК "Минай" 0:1

Голы: Хадида (62, аг.)

Предупреждения: Мельник, Дмитрук, Немчанинов, Кравчук - Демченко

"Черноморец": Паст, Брагару, Ермаков, Гучек (Белый, 28, Войтиховский, 78), Путря, Васильев, Демченко, Кузык (Гладкий, 78), Алефиренко, Бадибанга, Хадида (Авагимян, 64)

ФК "Минай": Бандура, Дмитрук, Булеза, Кравчук, Немчанинов, Петько, Витенчук, Рогозинский (Гончар, 80), Гечев (Твердохлеб, 70), Коломоец (Чуев, 88), Мельник