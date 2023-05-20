УПЛ. Заря - Ингулец 2:0. Очки приобрели, но Герреро, возможно, потеряли

"Заря" – одна из лучших команд Украины на сегодня. По рисунку игры, возможно, даже самая лучшая. Но по потерянным очкам луганчане не являются фаворитами гонки за чемпионство. Однако являются претендентами на то, чтобы на финишной прямой все же выскочить из-за спины какой-нибудь из двух вышестоящих в таблице команд. Однако для сохранения этого статуса "Заря" обязательно должна была побеждать "Ингулец". Ведь "Шахтер" и "Днепр-1" накануне свои матчи выиграли.

Очки, набранные в этом поединке, могли стать рекордными для луганчан. Никогда раньше в элитном дивизионе они не набирали более 58-ми баллов. И еще один нюанс – возможность продлить выигрышную серию до семи поединков. Ставки очень высоки.

У "Ингульца" все гораздо прозаичнее – рутинная и изнурительная борьба за выживание. Неделю назад команда Ковальца провела неплохой по наполнению матч против "Шахтера", но очков не взяла. Сегодня тренер охотно бы изменил суть: плохая игра, но набранные очки. Однако для этого нужно было надеяться на везение.

Потому что по мастерству с "Зарей" "Ингулец" не может таскаться. Хотя в первом тайме создал два или три неплохих момента. В частности, когда из острого угла бил Козак, а затем – когда стрелял с линии штрафной площади Запорожец. В одной из контратак гости выбегали в свободную зону, что могло обусловить выход тет-а-тет с вратарем одного из полузащитников "Ингульца". Шанс, однако, был потерян.

В начале тайма чуть не наварили центральные защитники "Зари", когда после фланговой подачи Батагов был близок к игре рукой, а Имереков – к фолу против Ситало. Арбитр Омельченко, действия которого в сегодняшнем матче понравились, не принял резонансного решения. А вот на противоположной стороне поля "Заря" забила именно с пенальти. Позиционная атака закончилась тонкой передачей Булецы на Герреро, тот успел к мячу и проткнул его в сторону от вратаря, который в итоге прыгнул панамцу в ноги. Да, Герреро в том эпизоде уже не мог забить, но фол против него был. Пенальти реализовал Бражко.

Эта ситуация облегчила "Заре" жизнь. Потому что нельзя говорить, что до пенальти у хозяев было много шансов для взятия ворот. Незрелый выход Антюха, неудачный удар Булецы, две перспективные подачи Бутко с фланга… более раскрепощенно "Заря" выглядела уже при преимуществе в счете. Один только Герреро дважды мог выходить "один на один".

Преимущество команды Патрика Ван Леувена не было тотальным, но аккуратно на один мяч "Заря" наработала. Это и отражалось на табло.

Однако преимущество могло растаять уже в начале второго тайма, когда Поспелов головой бил после подачи со штрафного. Сапутин выдал суперсейв, а затем кто-то из полевых игроков заблокировал удар вторым темпом. "Заре" для покоя душевного нужно было забить второй мяч, но с этим не складывалось. Ни выход Русина на ворота не дал дивидендов, ни дальний дуар Булецы. А потом игра вообще успокоилась.

Вернее, успокоилась "Заря", а "Ингулец" продолжал искать свое счастья и чуть не повезло, когда после подачи Поспелова мяч опустился на перекладину ворот Сапутина. Так можно было доиграться до неприятностей, поэтому команда Патрика Ван Леувена снова повысила обороты и создала два полумомента (Русин и Герреро), а затем – супер-шанс. Русин промчался по флангу и из свободной зоны положил мяч точно на ногу панамцу, но он с нескольких метров пробил мимо рамки. Дальше – больше. Теперь уже Герреро организовал быструю контратаку и взвешенной передачей нашел одинокого Антюха. Вингер бил элегантно – над голкипером, но мяч с линии ворот успел вынести Смоляков.

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Во время своего рывка проблемы почувствовал Герреро. В конце концов он покинул поле и в подтрибунку направился с бандажом и в сопровождении импровизированных костылей. А "Ингулец" тем временем чуть не забил хитрым ударом Головкина со штрафного. "Заре" очень нужен был второй гол – и его сделал Русин. Произошел перехват в центре поля, мяч доставили к Назарию, он безупречно пробил "крученым" в дальний угол.

Больше важных событий в игре не было. "Заря" продолжает преследование "Днепра-1" и "Шахтера" и в следующем туре сыграет именно с "горняками". Возможно, без Герреро. А у "Ингульца" будут тяжелые дни на финишной прямой чемпионате.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Арбитр в поле - Александр Омельченко

"Заря" - "Ингулец" 2:0

Голы: Владимир Бражко 21 (пен.), Назарий Русин 81

"Заря": Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх, Дмитрий Мишнёв (Павел Полегенько 87), Сергей Булеца (Кирилл Дришлюк 69), Назарий Русин (Владислав Погорилый (2003) 87), Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Алексей Хахлев 75), Арсений Батагов, Роман Вантух (Игорь Снурницын 88)

"Ингулец": Олег Билык, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Юрий Козыренко 46), Александр Козак, Артём Ситало (Максим Марусич 58), Александр Кучеренко, Виталий Павлов (Андрей Коробенко 78), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв (Дмитрий Поспелов 46), Андрей Кухарук (Иван Головкин 67)

Предупреждения: Дмитрий Мишнёв 86, Богдан Бутко 88 - Владислав Клименко 33, Евгений Запорожец 58, Юрий Козыренко 88