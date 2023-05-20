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Йовичевич: Возможно, Заря и не мечтала о борьбе за чемпионство

Премьер-лига
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Тренер высказался о мотивации луганского клуба

Йовичевич: Возможно, Заря и не мечтала о борьбе за чемпионство

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Наставник "Шахтера" Игорь Йовичевич считает, что малейшее давление в чемпионской гонке испытывает "Заря", которая не рассчитывала бороться за титул.

"График такой – сейчас "Заря", потом "Днепр-1", а затем "Ворскла". Все, кто борется за титул, имеют мандраж. Кроме, возможно, "Зари". Они где-то неожиданно вошли в этот статус, без стресса у них, возможно, и не мечтали где-то и планов не было у них таких.

Но их футбол позволил им рассчитывать на самые высокие цели. Но, думаю, у нас все будет нормально, если улучшим реализацию", – сказал Йовичевич.

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В статье: Заря (Луганск) Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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