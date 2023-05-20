Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Зари травмировался в матче против Ингульца и был заранее заменен
Пока неизвестна степень повреждения
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Эдуардо Герреро не смог доиграть матч 27-го тура УПЛ против "Ингульца" до конца.
На 74-й минуте он получил травму бедра и был заменен Алексеем Хахлевым. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.
Этот эпизод случился при счете 1:0 в пользу луганчан. Вскоре после инцидента "Заря" забила второй и удвоила преимущество усилиями Русина.
Отметим, что Герреро присоединился к составу луганчан в конце февраля этого года. С того момента он забил пять голов и отдал три ассиста в 10 матчах чемпионата.
Популярное сейчас
- Действующие участники последнего Кубка УЕФА: где они сейчас?
- Гвардиола рассказал, почему Де Брюйне накричал на него
- Силы Обороны ликвидировали еще 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
- Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО