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Лидер Зари травмировался в матче против Ингульца и был заранее заменен

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока неизвестна степень повреждения

Лидер Зари травмировался в матче против Ингульца и был заранее заменен

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Зари" Эдуардо Герреро не смог доиграть матч 27-го тура УПЛ против "Ингульца" до конца.

На 74-й минуте он получил травму бедра и был заменен Алексеем Хахлевым. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.

Лидер Зари травмировался в матче против Ингульца и был заранее заменен - изображение 1

Этот эпизод случился при счете 1:0 в пользу луганчан. Вскоре после инцидента "Заря" забила второй и удвоила преимущество усилиями Русина.

Отметим, что Герреро присоединился к составу луганчан в конце февраля этого года. С того момента он забил пять голов и отдал три ассиста в 10 матчах чемпионата.

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В статье: Заря (Луганск) Эдуардо Герреро
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