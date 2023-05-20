Лидер Зари травмировался в матче против Ингульца и был заранее заменен

Полузащитник "Зари" Эдуардо Герреро не смог доиграть матч 27-го тура УПЛ против "Ингульца" до конца.

На 74-й минуте он получил травму бедра и был заменен Алексеем Хахлевым. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.

Этот эпизод случился при счете 1:0 в пользу луганчан. Вскоре после инцидента "Заря" забила второй и удвоила преимущество усилиями Русина.

Отметим, что Герреро присоединился к составу луганчан в конце февраля этого года. С того момента он забил пять голов и отдал три ассиста в 10 матчах чемпионата.