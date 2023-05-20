Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа луганчан
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В рамках 27-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла "Ингулец". Подопечные Патрика ван Леувена забили по мячу в каждом из таймов. Победу номинальным хозяевам принесли голы воспитанников "Динамо" Бражка и Русина. После этого тура "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице, а команда Сергея Ковальца – 12-е.
УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
"Заря" - "Ингулец" 2:0
Голы: Владимир Бражко 21 (пен.), Назарий Русин 81
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
- Шансы Шахтера на вторую корзину ЛЧ-2023/24 снизились. Известны условия
- Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО