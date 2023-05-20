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Заря - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная победа луганчан

Заря - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла "Ингулец". Подопечные Патрика ван Леувена забили по мячу в каждом из таймов. Победу номинальным хозяевам принесли голы воспитанников "Динамо" Бражка и Русина. После этого тура "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице, а команда Сергея Ковальца – 12-е.

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Арбитр в поле - Александр Омельченко
"Заря" - "Ингулец" 2:0
Голы: Владимир Бражко 21 (пен.), Назарий Русин 81

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Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на отстранение Ваната. Для него был последний матч в сезоне
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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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