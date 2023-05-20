Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Александрия - Динамо остановлен из-за воздушной тревоги
Команды прошли в укрытие
Фото: ФК Динамо
В рамках 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет на выезде против "Александрии".
За 15 минут до конца основного времени в Александрии раздалась воздушная тревога. Главный арбитр остановил встречу и направил команды в укрытие.
На момент паузы в поединке "бело-синие" выигрывают со счетом 3:1.
За ходом матча следите с помощью
По теме
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция
- Украинская легкоатлетка и нардеп Саладуха получила подозрение от НАБУ
- Динамо получило решение по дисквалификации Ваната – Источник
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн