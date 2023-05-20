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Матч Александрия - Динамо остановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
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Команды прошли в укрытие

Матч Александрия - Динамо остановлен из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет на выезде против "Александрии".

За 15 минут до конца основного времени в Александрии раздалась воздушная тревога. Главный арбитр остановил встречу и направил команды в укрытие.

На момент паузы в поединке "бело-синие" выигрывают со счетом 3:1.

За ходом матча следите с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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