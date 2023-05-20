Заря обновила клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате Украины

В матче 27-го тура УПЛ "Заря" победила "Ингулец" со счетом 2:0. Благодаря этой победе копилка луганской команды пополнилась тремя зачетными баллами, всего у "Зари" теперь 61 очко.

И это обновление рекорда по количеству набранных очков в чемпионате Украины. Ранее "Заря" в элите наибольше набирала 58 баллов за один сезон.

61 набранное очко помогает "Заре" удерживать третье место в турнирной таблице, а также создавать давление на идущих впереди "Днепр-1" и "Шахтер".

Следующий свой матч в чемпионате Украины "Заря" сыграет против "Шахтера".