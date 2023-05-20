  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря обновила клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря обновила клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее более 58 баллов луганчане не набирали

Заря обновила клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате Украины

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ "Заря" победила "Ингулец" со счетом 2:0. Благодаря этой победе копилка луганской команды пополнилась тремя зачетными баллами, всего у "Зари" теперь 61 очко.

И это обновление рекорда по количеству набранных очков в чемпионате Украины. Ранее "Заря" в элите наибольше набирала 58 баллов за один сезон.

61 набранное очко помогает "Заре" удерживать третье место в турнирной таблице, а также создавать давление на идущих впереди "Днепр-1" и "Шахтер".

Следующий свой матч в чемпионате Украины "Заря" сыграет против "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
Заря - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Матч Александрия - Динамо остановлен из-за воздушной тревоги
yellow-arrow
Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде