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Заря обновила клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате Украины
Ранее более 58 баллов луганчане не набирали
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 27-го тура УПЛ "Заря" победила "Ингулец" со счетом 2:0. Благодаря этой победе копилка луганской команды пополнилась тремя зачетными баллами, всего у "Зари" теперь 61 очко.
И это обновление рекорда по количеству набранных очков в чемпионате Украины. Ранее "Заря" в элите наибольше набирала 58 баллов за один сезон.
61 набранное очко помогает "Заре" удерживать третье место в турнирной таблице, а также создавать давление на идущих впереди "Днепр-1" и "Шахтер".
Следующий свой матч в чемпионате Украины "Заря" сыграет против "Шахтера".
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