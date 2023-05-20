  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на отстранение Ваната. Для него был последний матч в сезоне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на отстранение Ваната. Для него был последний матч в сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Против Александрии

Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на отстранение Ваната. Для него был последний матч в сезоне

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Ранее стало известно о том, что нападающего "Динамо" и одного из лучших бомбардиров текущего розыгрыша УПЛ Владислава Ваната КДК отстранил на три матча за сексистские высказывания в адрес арбитра Екатерины Монзуль. Отмечалось, что решение вступит в силу после вынесения вердикта апелляционной комиссией УАФ.

Впрочем, как сообщает инсайдерский телеграмм-канал о "Динамо" "Динамо Киев Inside", клуб принял решение не подавать апелляцию. То есть Ванат отсидит триматчевую дисквалификацию еще в этом сезоне, пропустив три последних тура.

Источник отмечает, что для Владислава Ваната матч против "Александрии", в котором он забил гол, стал последним в этом футбольном году. В этом сезоне Ванат отличился в УПЛ 12-ю точными ударами.

По теме
yellow-arrow
Александрия еще больше отпускает Динамо, Минай поднимается. Результаты и расписание матчей УПЛ
yellow-arrow
Александрия - Динамо 1:5. Лучший матч киевлян при Шовковском
yellow-arrow
Ван Леувен: Когда успех все ближе, команде справиться с эмоциями сложно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев Inside

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде