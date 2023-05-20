Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на отстранение Ваната. Для него был последний матч в сезоне

Ранее стало известно о том, что нападающего "Динамо" и одного из лучших бомбардиров текущего розыгрыша УПЛ Владислава Ваната КДК отстранил на три матча за сексистские высказывания в адрес арбитра Екатерины Монзуль. Отмечалось, что решение вступит в силу после вынесения вердикта апелляционной комиссией УАФ.

Впрочем, как сообщает инсайдерский телеграмм-канал о "Динамо" "Динамо Киев Inside", клуб принял решение не подавать апелляцию. То есть Ванат отсидит триматчевую дисквалификацию еще в этом сезоне, пропустив три последних тура.

Источник отмечает, что для Владислава Ваната матч против "Александрии", в котором он забил гол, стал последним в этом футбольном году. В этом сезоне Ванат отличился в УПЛ 12-ю точными ударами.