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ФК Александрия - Динамо 1:5. Бело-синие не упадут ниже 4-го места. Видео обзор матча
Разгромная победа подопечных Шовковского
Фото: УПЛ
В рамках 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде разгромило "Александрию". Столичная команда забила 5 мячей в ворота хозяев поля, на что подопечные Руслана Ротаня ответили только голом "престижа". Благодаря этой победе "бело-синие" гарантировали себе 4-е место в турнирной таблице по итогам этого сезона, а "Александрия, в свою очередь, на данный момент расположилась на 5-й позиции".
VBET-лига. 27-й тур
20 мая, Александрия, стадион "Ника"
Голы: Кирилл Сигеев 41 - Александр Андриевский 17, Владислав Ванат 33, Константин Вивчаренко 73, Сергей Логинов 80 (авт.), Назар Волошин 89
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