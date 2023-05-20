Шаран о победе над Черноморцем: Акцентировали игру на защите, потому что у соперника очень быстрые игроки

"Минай" в рамках 27-го тура УПЛ в Одессе победил местный "Черноморец" со счетом 1:0. После игры своими впечатлениями поделился тренер закарпатцев Владимир Шаран:

"Прекрасная погода, прекрасный стадион. Жара поразила нас, и было тяжело двигаться. Считаю, что мы правильно построили игровую схему, потому что соперник находится в отличной форме. Отлично сыграл против "Динамо". Победил. В концовке матча соперник бросил в бой всех нападающих. Очень благодарен ребятам и вратарю Александру Бандуре, проведшему лучший матч в этом году.

Самым трудным сегодня для нас был выход из обороны в атаку. Совершали много ошибок. Акцентировали игру на защите, потому что у соперника очень быстрые игроки. Конечно, прессинг был серьезным, и тяжело было переходить в атаку. И, конечно, тяжелыми были последние минуты, когда соперник давил.

Кравчук просил замену, Мельник, но на замене оставались невысокие игроки. После выхода Войтиховского и Гладкого у нас оставалось преимущество в верховых дуэлях, однако соперник начал создавать моменты.

Читали новости, знаем, что накануне из-за обстрела россиян в Одессе погибли люди. Хочется, чтобы в Одессе и по всей Украине наступил мир".