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Григорчук: Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку

Премьер-лига
(1 голосов)

Комментарий после поражения от Миная

Григорчук: Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" в матче 27-го тура УПЛ на своем поле уступил "Минаю" 0:1. После игры с прессой пообщался главный тренер "моряков" Роман Григорчук.

"Всегда отбрасываю эмоциональную часть. Сейчас не до этого. Нужно делать верный анализ. Мы играли против команды, которая обороняется большими силами и мы в этом компоненте не столь сильны, как хотелось бы. Нужно уметь действовать. На первое место выходит индивидуальное мастерство. Проигрывать досадно.

Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку. Мы не настолько сильны, чтобы упускать такие моменты и идти дальше".

Добавим, что в контексте судейства Григорчук имел в виду момент с фиксированием сомнительного офсайда на 77-й минуте матча на Кузике. В этом эпизоде "Черноморец" мог бы претендовать на пенальти.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Минай

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