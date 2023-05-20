Григорчук: Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку

Одесский "Черноморец" в матче 27-го тура УПЛ на своем поле уступил "Минаю" 0:1. После игры с прессой пообщался главный тренер "моряков" Роман Григорчук.

"Всегда отбрасываю эмоциональную часть. Сейчас не до этого. Нужно делать верный анализ. Мы играли против команды, которая обороняется большими силами и мы в этом компоненте не столь сильны, как хотелось бы. Нужно уметь действовать. На первое место выходит индивидуальное мастерство. Проигрывать досадно.

Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку. Мы не настолько сильны, чтобы упускать такие моменты и идти дальше".