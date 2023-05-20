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Шаг к спасению. Черноморец - Минай 0:1. Обзор матча, видео гола
Черноморец - Минай ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.05.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Черноморец" считался фаворитом этого матча. Одесситы в последнее время вообще радовали глаз своей игрой, однако против насыщенной и организованной защиты "Миная" одесситы ничего существенного сделать не смогли. А закарпатцы свой шанс впереди поймали. И завоевали чрезвычайно важные три очка, которые существенно облегчают жизнь в борьбе за выживание.
Смотрите, как развивались события на поле в матче 27 туре УПЛ, в видеообзоре.
VBET-лига. 27-й тур
20 мая, Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" (Одесса) – ФК "Минай" 0:1
Голы: Хадида (62, аг.)
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