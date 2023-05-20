  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаг к спасению. Черноморец - Минай 0:1. Обзор матча, видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаг к спасению. Черноморец - Минай 0:1. Обзор матча, видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец - Минай ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.05.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Шаг к спасению. Черноморец - Минай 0:1. Обзор матча, видео гола

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" считался фаворитом этого матча. Одесситы в последнее время вообще радовали глаз своей игрой, однако против насыщенной и организованной защиты "Миная" одесситы ничего существенного сделать не смогли. А закарпатцы свой шанс впереди поймали. И завоевали чрезвычайно важные три очка, которые существенно облегчают жизнь в борьбе за выживание.

Смотрите, как развивались события на поле в матче 27 туре УПЛ, в видеообзоре.

VBET-лига. 27-й тур

20 мая, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) – ФК "Минай" 0:1

Голы: Хадида (62, аг.)

По теме
yellow-arrow
Волошин отметился дебютным голом в составе взрослой команды Динамо
yellow-arrow
Шовковский: Мы изучали Александрию, команда Ротаня играет в атакующий футбол
yellow-arrow
Григорчук: Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде