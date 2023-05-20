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Ротань после поражения от Динамо: Ментальность у нас очень плохая. Мы не можем быть суперпрофессионалами

Премьер-лига
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Наставник "Александрии" о матче против подопечных Шовковского

Ротань после поражения от Динамо: Ментальность у нас очень плохая. Мы не можем быть суперпрофессионалами

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал разгромное поражение от киевского "Динамо" в рамках 27-го тура УПЛ.

"Надо принять поражение. Спокойно разобраться в нем, сделать анализ. Что касается самой игры, то первый тайм был на достаточно нормальном уровне. Во втором тайме уже по счету немного начали раскрываться, поэтому давали много свободных зон для противника, а это их козырь, они это умеют – воспользоваться этим.

Команда очень тяжело переживает такие поражения, но нужно понимать, что у нас есть три игры, это будут три финальных игры. Это будут другие матчи. Нам нужно сделать выводы, в первую очередь, ментальные выводы.

Потому что ментальность у нас очень плохая. Мы не можем быть суперпрофессионалами, ведь когда ты добиваешься результата, то должен стремиться к большему. У нас пока такой менталитет, что когда выигрываем один матч, то уже где-то летаем.

Задача номер один – эту ментальность убрать. Восстановиться и следующий матч быть командой, которая действительно хочет этого", - рассказал наставник "Александрии".

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В статье: Руслан Ротань Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.05.2023 в 21:29
МЕНТальнiсть - сливать дупаме
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
20.05.2023 в 20:59
Таки да!!! Ментальність воно така штукенція! Кого то гризеш,а перед ким то ніжки роздвигаеш. I оце все ментальність!!!
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