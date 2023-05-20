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Ротань после поражения от Динамо: Ментальность у нас очень плохая. Мы не можем быть суперпрофессионалами
Наставник "Александрии" о матче против подопечных Шовковского
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал
"Надо принять поражение. Спокойно разобраться в нем, сделать анализ. Что касается самой игры, то первый тайм был на достаточно нормальном уровне. Во втором тайме уже по счету немного начали раскрываться, поэтому давали много свободных зон для противника, а это их козырь, они это умеют – воспользоваться этим.
Команда очень тяжело переживает такие поражения, но нужно понимать, что у нас есть три игры, это будут три финальных игры. Это будут другие матчи. Нам нужно сделать выводы, в первую очередь, ментальные выводы.
Потому что ментальность у нас очень плохая. Мы не можем быть суперпрофессионалами, ведь когда ты добиваешься результата, то должен стремиться к большему. У нас пока такой менталитет, что когда выигрываем один матч, то уже где-то летаем.
Задача номер один – эту ментальность убрать. Восстановиться и следующий матч быть командой, которая действительно хочет этого", - рассказал наставник "Александрии".
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