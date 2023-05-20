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Вивчаренко: Сегодня Динамо хорошо удавались выходы из обороны, имели много моментов
Константин о разгромной победе над "Александрией"
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал
- Выезды в "Александрию" всегда складываются непросто. Настраивались на сложное противостояние, особенно если учитывать, что наши команды соседствуют по турнирной таблице?
- В общем, мы настраиваемся по максимуму на каждую игру, независимо от соперника. Лично для меня это первый выездной матч с "Александрией", но действительно от ребят слышал, что здесь всегда непросто. Благо, сегодня удалось уверенно победить.
- На что в действиях соперника обращали внимание тренеры при подготовке к поединку?
- Прежде всего, на то, как команда играет через пас, не бьет необдуманно мяч вперед, а пытается комбинировать. Так что смотрели их матчи, хорошо разобрали – как итог, счет 5:1 в нашу пользу.
- Быстрый гол помог почувствовать легкость?
- Да, конечно. В общем, нам сегодня хорошо удавались выходы из обороны, имели много моментов, так что все довольны и игрой, и результатом.
- Шедевральный пас Буяльского и твой классный гол с лета – просто украшение сегодняшнего матча…
- Я увидел свободную зону, вбежал в нее, а Виталик заметил мое движение. Это уже второй его голевой пас на меня, хорошо, что мяч лег на ногу и попал в ворота.
- В этом сезоне осталось сыграть три матча. Какие задачи ставите перед собой, учитывая турнирное положение?
- В таблицу будем смотреть после последнего тура. А до этого будем выходить на каждую игру и стараться добиться максимального результата.
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