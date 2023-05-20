Вивчаренко: Сегодня Динамо хорошо удавались выходы из обороны, имели много моментов

Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал разгромную победу над "Александрией" в рамках 27-го тура УПЛ.

- Выезды в "Александрию" всегда складываются непросто. Настраивались на сложное противостояние, особенно если учитывать, что наши команды соседствуют по турнирной таблице?

- В общем, мы настраиваемся по максимуму на каждую игру, независимо от соперника. Лично для меня это первый выездной матч с "Александрией", но действительно от ребят слышал, что здесь всегда непросто. Благо, сегодня удалось уверенно победить.

- На что в действиях соперника обращали внимание тренеры при подготовке к поединку?

- Прежде всего, на то, как команда играет через пас, не бьет необдуманно мяч вперед, а пытается комбинировать. Так что смотрели их матчи, хорошо разобрали – как итог, счет 5:1 в нашу пользу.

- Быстрый гол помог почувствовать легкость?

- Да, конечно. В общем, нам сегодня хорошо удавались выходы из обороны, имели много моментов, так что все довольны и игрой, и результатом.

- Шедевральный пас Буяльского и твой классный гол с лета – просто украшение сегодняшнего матча…

- Я увидел свободную зону, вбежал в нее, а Виталик заметил мое движение. Это уже второй его голевой пас на меня, хорошо, что мяч лег на ногу и попал в ворота.

- В этом сезоне осталось сыграть три матча. Какие задачи ставите перед собой, учитывая турнирное положение?

- В таблицу будем смотреть после последнего тура. А до этого будем выходить на каждую игру и стараться добиться максимального результата.