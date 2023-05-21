Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен следующим летом может стать наставником "Шахтера". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

В эфире программы прозвучала информация, что сейчас очень высока вероятность того, что нидерландский специалист возглавит "горняков".

Журналист Михаил Спиваковский отмечает, что работа Игоря Йовичевича не поразила президента Рината Ахметова. Владельцу клуба не понравился стиль игры команде при хорватском наставнике.

Однако Ахметову нравится работа ван Леувена в "Заре". Президент уже практически принял решение.

Главной кандидатурой взамен ван Леувену считается бывший тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов. Этот вариант поддерживает директор "Зари" Игорь Гузь. Также Спиваковский отмечает, что Кривенцов сотрудничает с компанией ProStar, у которой есть влияние на луганский клуб.

Добавим, что ван Леувен уже работал в структуре Шахтера. С 2006 по 2013 он был главой молодежного департамента "горняков".