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Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Йовичевич не поразил Ахметова

Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен следующим летом может стать наставником "Шахтера". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

В эфире программы прозвучала информация, что сейчас очень высока вероятность того, что нидерландский специалист возглавит "горняков".

Журналист Михаил Спиваковский отмечает, что работа Игоря Йовичевича не поразила президента Рината Ахметова. Владельцу клуба не понравился стиль игры команде при хорватском наставнике.

Однако Ахметову нравится работа ван Леувена в "Заре". Президент уже практически принял решение.

Главной кандидатурой взамен ван Леувену считается бывший тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов. Этот вариант поддерживает директор "Зари" Игорь Гузь. Также Спиваковский отмечает, что Кривенцов сотрудничает с компанией ProStar, у которой есть влияние на луганский клуб.

Добавим, что ван Леувен уже работал в структуре Шахтера. С 2006 по 2013 он был главой молодежного департамента "горняков".

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В статье: Заря (Луганск) Ринат Ахметов Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Kaiso Vegas
21.05.2023 в 12:21
Трясця, Зорі що пороблено?Щоразу після дуже потужної другої половини сезону на початок нового сезону виходить напіврозібрана команда Дайте ж ви їм хоч раз гідно представити країну в єврокубках
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0
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Cassid (Kiev)
21.05.2023 в 11:53
Йови действительно не подходит Шахте. Динамо или Днепр - его команды.
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+1
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scorpius (Ck)
21.05.2023 в 11:14
Если Шахтер не возьмет золото, то такой расклад вполне возможен.
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0
Gayami (Киев)
21.05.2023 в 10:58
Да пусть оба тренеруют, чтобы Динамо ни одного не досталось
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