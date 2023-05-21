  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В рамках последнего дня 27-го тура УПЛ между собой сыграют две харьковские команды, имеющие к тому же схожие название - "Металлист 1925" и "Металлист". Обе стороны ведут борьбу за выживание, а потому от будущего дерби будет зависит многое. В теории, команды должны быть настроены на победу, главное, чтобы на пути к цели не встали кадровые и игровые проблемы.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Металлист 1925" 15:00 "Металлист"

VBET-лига. 27-й тур
21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

По теме
yellow-arrow
Вспомните игроков, игравших в "серебряном" составе Металлиста? Квиз
yellow-arrow
Харьковское дерби в Ковалевке. Текстовая трансляция матча Металлист 1925 - Металлист
yellow-arrow
Шахтер стимулировал Колос в матче против Днепра-1. Сумма достигла 150 тысяч долларов – журналист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде