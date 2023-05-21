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Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: Олександр Приходько
В рамках последнего дня 27-го тура УПЛ между собой сыграют две харьковские команды, имеющие к тому же схожие название - "Металлист 1925" и "Металлист". Обе стороны ведут борьбу за выживание, а потому от будущего дерби будет зависит многое. В теории, команды должны быть настроены на победу, главное, чтобы на пути к цели не встали кадровые и игровые проблемы.
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"Металлист 1925" 15:00 "Металлист"
VBET-лига. 27-й тур
21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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