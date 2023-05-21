Металлист 1925 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В рамках последнего дня 27-го тура УПЛ между собой сыграют две харьковские команды, имеющие к тому же схожие название - "Металлист 1925" и "Металлист". Обе стороны ведут борьбу за выживание, а потому от будущего дерби будет зависит многое. В теории, команды должны быть настроены на победу, главное, чтобы на пути к цели не встали кадровые и игровые проблемы.

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"Металлист 1925" 15:00 "Металлист"

VBET-лига. 27-й тур

21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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