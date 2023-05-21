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Динамо больше не ищет центрфорварда. Клуб устраивает игра Ваната
Владислав является одним из наиболее результативных игроков "бело-синих"
Фото: Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" больше не находится в поисках центрфорварда.
"ТаТоТаке" сообщает, что "бело-синие" прекратили работу в этом направлении на трансферном рынке. Скауты больше не работают над этой позицией.
Клуб устраивает игра Владислава Ваната на позиции центрального нападающего.
В текущем сезоне УПЛ на счету игрока 12 голов и три ассиста в 25 матчах. Более результативным в чемпионате среди игроков киевлян только Виталий Буяльский (12+5). В еврокубках Ванат провел 11 поединков, записав в свой актив один гол.
Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Ваната в 800 тысяч евро.
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