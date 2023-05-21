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Динамо больше не ищет центрфорварда. Клуб устраивает игра Ваната

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав является одним из наиболее результативных игроков "бело-синих"

Динамо больше не ищет центрфорварда. Клуб устраивает игра Ваната

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевское "Динамо" больше не находится в поисках центрфорварда.

"ТаТоТаке" сообщает, что "бело-синие" прекратили работу в этом направлении на трансферном рынке. Скауты больше не работают над этой позицией.

Клуб устраивает игра Владислава Ваната на позиции центрального нападающего.

В текущем сезоне УПЛ на счету игрока 12 голов и три ассиста в 25 матчах. Более результативным в чемпионате среди игроков киевлян только Виталий Буяльский (12+5). В еврокубках Ванат провел 11 поединков, записав в свой актив один гол.

Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Ваната в 800 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.05.2023 в 12:28
Дійсно, від добра добра не шукають: Ванат дуже перспективний нападник, який почав справно забивати голи; окрім нього є про запас молодий Рамірес, якого вже треба награвати, є й здібні хлопці з молодіжки, та й врешті і Супряга є, за віком його ще рано списувати в утиль.
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Очманілий Заєць (Odessa)
21.05.2023 в 11:53
Динамівські товстосуми з трьома шекелями в кишені вирішили, що ні Тоуні, ні Хоселу, ні Булає Діа Динамо не підсилять.
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