Динамо больше не ищет центрфорварда. Клуб устраивает игра Ваната

Киевское "Динамо" больше не находится в поисках центрфорварда.

"ТаТоТаке" сообщает, что "бело-синие" прекратили работу в этом направлении на трансферном рынке. Скауты больше не работают над этой позицией.

Клуб устраивает игра Владислава Ваната на позиции центрального нападающего.

В текущем сезоне УПЛ на счету игрока 12 голов и три ассиста в 25 матчах. Более результативным в чемпионате среди игроков киевлян только Виталий Буяльский (12+5). В еврокубках Ванат провел 11 поединков, записав в свой актив один гол.

Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Ваната в 800 тысяч евро.