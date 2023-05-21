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Вспомните игроков, игравших в "серебряном" составе Металлиста? Квиз

Премьер-лига
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Сколько дали правильных ответов?

Вспомните игроков, игравших в "серебряном" составе Металлиста? Квиз

фото - Денис Руденко

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

10 лет назад, 19 мая 2013 года, харьковский "Металлист" выиграл исторические серебряные медали чемпионата Украины. Досрочную путевку в квалификацию ЛЧ "желто-синим" принесла домашняя волевая победа над "Днепром" 2:1.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните тот "серебряный" состав "Металлиста". Вам будет дано 30 футболистов, и вам нужно ответить, становился ли тот или иной игрок вице-чемпионом УПЛ 2012/13.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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