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В УПЛ состоялось противостояние двух тренеров из Ивано-Франковской области
Роман Григорчук против Владимира Шарана
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В субботу, 20-го мая, в рамках 27-го тура УПЛ между собой сыграли одесский "Черноморец" и закарпатский "Минай". Примечательно, что оба коллектива возглавляемы тренерами из Ивано-Франковской области.
Роман Григорчук родился в селе Королевка, Коломыйского района, а Владимир Шаран – в селе Мариямполь, Галицкого района. Оба являются ветеранами тренерского цеха Украины. У Григорчука – около 150 матчей в элитном украинском дивизионе, у Шарана – почти 250.
"Минай" победил 1:0. Это было четвёртое противостояние между тренерами. Все четыре матча против Шарана Роман Григорчук провел как тренер "Черноморца", а вот Владимир Шаран дважды играл против Григорчука как тренер "Миная", а дважды – как тренер "Александрии".
В статистике – равновесие: по две победы каждого из тренеров. Статистика забитых-пропущенных – 4:3 в пользу команды Шарана.
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