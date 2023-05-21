Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - ФК Львов: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Украины
upl.ua
Львовское дерби в 27-м туре УПЛ – это не просто дерби, а матч за выживание. Последний шанс для "Львова" хоть как-то оттянуть свой вылет в Первую лигу. И шанс для "Руха" поправить свое положение и все-таки вылезть из зоны переходных матчей.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
В целом, все просто. "Львову, " чтобы не вылететь уже сегодня, нужно побеждать. У "Руха" есть варианты, но матч тоже очень важно.
Так что, ждем не просто дерби, а настоящую битву.
Чемпионат Украины 27-й тур
21 мая. Начало в 17:00
"Рух" - ФК "Львов"
Трансляция – MEGOGO и YouTube
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- "Эта информация появилась не случайно": Срна прокомментировал слухи об увольнении Йовичевича
- Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник
- Разгром от Динамо, Заря дышит в спину лидерам, Ман Сити уже чемпион. Главные новости за 20 мая
- Александрия - Динамо 1:5. Лучший матч киевлян при Шовковском
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами