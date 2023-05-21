Рух - ФК Львов: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Львовское дерби в 27-м туре УПЛ – это не просто дерби, а матч за выживание. Последний шанс для "Львова" хоть как-то оттянуть свой вылет в Первую лигу. И шанс для "Руха" поправить свое положение и все-таки вылезть из зоны переходных матчей.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В целом, все просто. "Львову, " чтобы не вылететь уже сегодня, нужно побеждать. У "Руха" есть варианты, но матч тоже очень важно.

Так что, ждем не просто дерби, а настоящую битву.

Чемпионат Украины 27-й тур

21 мая. Начало в 17:00

"Рух" - ФК "Львов"

Трансляция – MEGOGO и YouTube

Текстовая трансляция - UA-Футбол