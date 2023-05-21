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Шахтер стимулировал Колос в матче против Днепра-1. Сумма достигла 150 тысяч долларов – журналист
Однако коваливцы не смогли отобрать очки у днепрян
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке" заявил, что игроки "Колоса" перед матчем против "Днепра-1" получили дополнительную стимуляцию.
“Стимулирование в нашем чемпионате, как я понимаю, является только одной стороной. Постоянное. По моей информации, "Днепр-1" не стимулирует соперников "Шахтера". Я не буду кровью расписываться под этим.
Несколько выпусков назад я сказал, что мы знаем, что “Львов” стимулировали против “Днепра-1”. Тогда была сумма 75 тысяч. Тогда мы сказали, что не будем называть этот клуб, но назовем, если это повторится.
По нашей информации (доказательств не может быть, но есть информация из двух независимых источников), "Шахтер" стимулировал "Колос" на матч с "Днепром-1". Сумма была 150 000 долларов, то есть каждый игрок, вышедший на поле, получил бы "десятку", - сказал Спиваковский.
В том поединке "Днепр-1" вырвал волевую победу. За три тура до финиша "Шахтер" опережает днепрян на два очка.
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