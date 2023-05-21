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"Эта информация появилась не случайно": Срна прокомментировал слухи об увольнении Йовичевича
Спортдир считает, что это все провокации
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал информацию от журналиста Михаила Спиваковского о том, что у "горняков" летом сменится главный тренер.
“Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами.
Но сделать это не удастся. У нас есть главный тренер Игорь Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимания, уверены в своих силах и вместе двигаемся дальше к предстоящим победам”, - передает слова Срны информационный портал “Футбол 24”.
Напомним, что Йовичевич возглавил "Шахтер" прошлым летом, подписав контракт на два года. На данный момент "горняки" лидируют в чемпионате, опережая второй "Днепр-1" на два очка. До конца сезона осталось три тура.
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