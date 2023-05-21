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"Эта информация появилась не случайно": Срна прокомментировал слухи об увольнении Йовичевича

Премьер-лига
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(1 голосов)

Спортдир считает, что это все провокации

"Эта информация появилась не случайно": Срна прокомментировал слухи об увольнении Йовичевича

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал информацию от журналиста Михаила Спиваковского о том, что у "горняков" летом сменится главный тренер.

“Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами.

Но сделать это не удастся. У нас есть главный тренер Игорь Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимания, уверены в своих силах и вместе двигаемся дальше к предстоящим победам”, - передает слова Срны информационный портал “Футбол 24”.

Напомним, что Йовичевич возглавил "Шахтер" прошлым летом, подписав контракт на два года. На данный момент "горняки" лидируют в чемпионате, опережая второй "Днепр-1" на два очка. До конца сезона осталось три тура.

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В статье: Дарио Срна Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.05.2023 в 17:41
Ще б пак! Срна добре знайомий з такими методами позаспортивного знищення суперника, бо такі методи є головною зброєю насамперед для цього ахметівського клубу; тепер до таких методів долучився коломойський.
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alex.belogubko (одесса)
21.05.2023 в 17:01
зачем нашим командам играть в евротурнирах--позорится а этот дворовой футбол не хочется смотреть после игр за бугром ---день и ночь и тактика осталась старая бей беги --только у Ротаня физрука как он сам говорит играем в атакующий футбол --5 штук получил атакуй --зачем таких клоунов ставят тренерами
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Hanter44 (Baburka)
21.05.2023 в 16:47
Да. Співаковський став досить гнилим блогером.А як починав! Думалось_ось нарешті на каналі з'явився досить об'єктивний блогер, та з генами нічого не поробиш.Як казав Р. Ротань: ментальність у нього така! У одного ментальнiсть пiдштовхує на злив, другого на iнформацiйнi вкиди А чому б i нi!,якщо є спрос!
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
21.05.2023 в 17:24
Що, шлюхтьор твій обідили? Нічого, переживуть.
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Hanter44 (Baburka)
21.05.2023 в 16:24
Те,що Співаковський останній час працює на заказ видно було давно.Мабуть,всі вони (блогери та редактори) п'ють водицю з одного мутного джерельця та мають одного спонсора
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