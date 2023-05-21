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Скрипник может расторгнуть контракт с Ворсклой

Премьер-лига
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Стороны имеют много противоречий

Скрипник может расторгнуть контракт с Ворсклой

Фото: Олександр Приходько

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Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник с очень большой вероятностью прекратит сотрудничество с клубом после завершения сезона. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Известно, что у обеих сторон есть определенные претензии друг к другу. Тренеру не нравится, что не все его трансферные пожелания были реализованы. Скрипнику сообщили, что в следующем сезоне за клуб будет играть молодежь.

В свою очередь руководство полтавского клуба недовольно тем, что при почти удвоенном бюджете на сезон команда занимает более низкую позицию в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник УПЛ
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Источник:
ТаТоТаке

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