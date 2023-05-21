Скрипник может расторгнуть контракт с Ворсклой

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник с очень большой вероятностью прекратит сотрудничество с клубом после завершения сезона. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Известно, что у обеих сторон есть определенные претензии друг к другу. Тренеру не нравится, что не все его трансферные пожелания были реализованы. Скрипнику сообщили, что в следующем сезоне за клуб будет играть молодежь.

В свою очередь руководство полтавского клуба недовольно тем, что при почти удвоенном бюджете на сезон команда занимает более низкую позицию в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне.