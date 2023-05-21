Лидер Зари рискует больше не сыграть в этом сезоне – журналист

Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро травмировался в поединке 27-го тура чемпионата Украины против "Ингульца". Он получил повреждение в конце второго тайма, из-за чего тренер луганцев ван Леувен провел вынужденную замену.

Как сообщил журналист “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский, у панамца диагностировали надрыв мышцы в передней поверхности бедра.

Согласно имеющейся информации, эта травма не позволит сыграть Герреро до конца сезона. На то, чтобы ее залечить, нужно потратить три-четыре недели.

Однако есть еще шанс, что Эдуардо все-таки сможет помочь команде. Для этого необходимо провести углубленное исследование.

Отметим, что Герреро выступает за "Зарю" на правах аренды из "Маккаби" Тель-Авив. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня этого года. В активе панамца пять голов и четыре ассиста в 10 матчах за "Зарю".