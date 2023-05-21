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С клубным рекордом. Фоторепортаж с матча Заря - Ингулец

Премьер-лига
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Лучшие фотографии из матча между "Зарей" и "Ингульцом"

С клубным рекордом. Фоторепортаж с матча Заря - Ингулец

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Как показатель того, что "Заря" проводит выдающийся для своего клуба сезон, количество набранных очков - никогда раньше луганчане не набирали за один чемпионат больше 58 баллов, а ныне уже 61. И это к тому, что до завершения турнира можно еще улучшить этот показатель.

Рекордный матч прошел в поединке против "Ингульца", который команда Патрика ван Леувена выиграла 2:0. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила в субботу стадион имени Валерия Лобановского и делится с вами лучшими весенними кадрами.

Фотогалерея

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В статье: Заря (Луганск) фото Ингулец (Петрово)
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