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С клубным рекордом. Фоторепортаж с матча Заря - Ингулец
Лучшие фотографии из матча между "Зарей" и "Ингульцом"
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Как показатель того, что "Заря" проводит выдающийся для своего клуба сезон, количество набранных очков - никогда раньше луганчане не набирали за один чемпионат больше 58 баллов, а ныне уже 61. И это к тому, что до завершения турнира можно еще улучшить этот показатель.
Рекордный матч прошел в поединке против "Ингульца", который команда Патрика ван Леувена выиграла 2:0. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила в субботу стадион имени Валерия Лобановского и делится с вами лучшими весенними кадрами.
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