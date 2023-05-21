Металлист 1925 - Металлист 2:0. Первая победа в дерби

Прежде чем переходить к основной части репортажа, давайте сразу определимся, как мы будем называть сегодняшних оппонентов. Все-таки названия "Металлист 1925" и "Металлист" достаточно схожи, а называть одну из команд "харьковчанами" - это запутать читателя еще сильнее. Потому нами было принято волевое решением разделить стороны по статусу. То бишь "Металлист 1925" мы будем называем хозяевами, даже несмотря на то, что игра проходила в Ковалевке. Просто "Металлист" будет величаться гостями.

Так вот, хозяева и гости сегодня проводили свой второй очный матч в истории. Ранее они пересекались в первом круге и тогда за 90 минут игрового времени стороны не смогли выжать из себя ни одного гола. Нечто подобного, увы, можно было ожидать и сегодня. Команды подходили к 27-му туру не на ходу (13-е место хозяев и и 15-е гостей), к тому же еще и с кадровыми потерями. Огненович не мог рассчитывать на Прядуна и Демченко, у Голодюка и Эдмара вне игры оказались Курило, Капинус и Бычек. В общем, оптимисты могли верить в яркий и насыщенный матч, однако причин сомневаться в этом было достаточно.

К сожалению, первый тайм дерби подтвердил худшие опасения. Лишь шесть ударов на две команды, лишь один момент с претензией на опасность, зато огромное количество нарушений, остановок и брака. Чуть лучше игру начали гости, а потому неудивительно, что именно команда Огненовича стала автором наиболее опасного эпизода. Коррал выдал здоровский прострел с левого фланга, которым он смог найти Наумца. Экс-футболист "Черноморца" откликнулся на пас и даже пробил с опасной позиции - Мозиль выручил. В остальном, происходящее на поле особо не запомнилось. Хозяева имели несколько подходов к чужой штрафной, однако напрячь кипера Костика им не удалось. Заслуженные нули по итогам 45 минут.

Вторая половина началась с достаточно интересного эпизода в штрафной хозяев. Во время борьбы Безуглого и Чидомере, мяч угодил в руку первого, однако ни сразу, ни после подсказок ВАР, Екатерина Монзуль на точку не указала. Данный момент стал одним из немногих, когда гости доходили до чужих ворот. Коллектив Эдмара и Голодюка неплохо владел инициативой и задавал темп, забив во втором тайме дважды. Первый гол пришел после стандарта, заработанного Абдулаевым (угадал тренерский штаб с заменой). Вачиберадзе классно подал в чужую штрафную, Русин отклеился от оппонента, пробил головой, однако мяч угодил в перекладину. Благо далее первым оказался Безуглый, после добивания которого счет в дерби был открыт.

Спустя десять минут хозяева забили второй. И снова в эпизоде принял участие Русин. Ростислав на подходе к чужой штрафной одной передачей разрезал оборону соперника, выведя Чирука на свидание с Костиком - форвард без проблем реализовал эпизод. Казалось, что гости не вернуться после 0:2, однако один эпизод на ровном месте создать они сумели. Свеженький Рязанцев перехватил мяч в центре поля, вышел 1 на 1 с Мозилем, однако пробил далеко не лучшим образом. Мяч прошел мимо створа.

На этом все. После скучного первого тайма, "Металлист 1925" выдал добротные 45 минут, идеально реализовав своим моменты. 2:0 сегодня - это не только победа в дерби, но и уверенный скачок в таблице на девятое место. Да, можно говорить о сумасшедшей плотности в борьбу за выживание, однако нынешние 30 балов - неплохой задел, дабы удержаться в элите. А вот у "Металлиста" все плохо, и, увы, уже давно.

VBET-лига. 27-й тур

21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"

Металлист 1925 - Металлист 2:0

Голы: Никита Безуглый 58, Андрей Чирук 68

Металлист 1925: Олег Мозиль, Евгений Ткачук, Иван Коваленко (Михаил Рудавский 70), Бека Вачиберадзе, Ярослав Мартынюк (Андрей Ткачук 81), Ростислав Русин (Владислав Дмитренко 81), Андрей Ременюк (Абдулла Абдуллаев 52), Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Андрей Чирук (Владислав Островский 81)

Металлист: Орест Костик, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Сергей Панасенко 77), Андрей Ралюченко, Владислав Наумец, Егор Картушов (Богдан Бойчук 77), Мишелс Самуэл (Максим Багачанский 46), Богдан Порох (Александр Николишин 37), Роберто Коррал, Кирилл Влага, Алекс Чидомере (Евгений Рязанцев 61)

Предупреждения: Иван Коваленко 20, Евгений Ткачук 55 - Андрей Ралюченко 25, Игорь Чайковский 49