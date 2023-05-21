Металлист 1925 - Металлист 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 27-го тура чемпионата Украины в харьковском дерби "Металлист 1925" обыграл "Металлист" – 2:0. Победу номинальным хозяевам поля принесли голы Безуглого и Чирука – оба мяча пришлись на второй тайм. Благодаря этой победе подопечные Эдмара вырвались на 9-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Перицы Огненовича идет в зоне вылета.

VBET-лига. 27-й тур

21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"

Металлист 1925 - Металлист 2:0

Голы: Никита Безуглый 58, Андрей Чирук 68