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Металлист 1925 - Металлист 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковское дерби за командой Эдмара

Металлист 1925 - Металлист 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

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В рамках 27-го тура чемпионата Украины в харьковском дерби "Металлист 1925" обыграл "Металлист" – 2:0. Победу номинальным хозяевам поля принесли голы Безуглого и Чирука – оба мяча пришлись на второй тайм. Благодаря этой победе подопечные Эдмара вырвались на 9-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Перицы Огненовича идет в зоне вылета.

VBET-лига. 27-й тур
21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"
Металлист 1925 - Металлист 2:0
Голы: Никита Безуглый 58, Андрей Чирук 68

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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