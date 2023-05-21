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Металлист 1925 - Металлист 2:0. Обзор матча и видео голов
Харьковское дерби за командой Эдмара
Фото: УПЛ
В рамках 27-го тура чемпионата Украины в харьковском дерби "Металлист 1925" обыграл "Металлист" – 2:0. Победу номинальным хозяевам поля принесли голы Безуглого и Чирука – оба мяча пришлись на второй тайм. Благодаря этой победе подопечные Эдмара вырвались на 9-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Перицы Огненовича идет в зоне вылета.
VBET-лига. 27-й тур
21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"
Голы: Никита Безуглый 58, Андрей Чирук 68
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