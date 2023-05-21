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Эдмар: Нам очень нужна была победа, знали, что для Металлиста матч тоже принципиальный
Тренер о победе в харьковском дерби
ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал
– Нам очень нужна была победа, мы знали, что для соперника матч тоже принципиальный. Очень рад, что мы победили.
– Какие впечатления от самой игры?
– В первом тайме чувствовалось напряжение на поле, мы контролировали мяч, но дали им создать несколько случаев в контратаках. Второй тайм мы начали более агрессивно, нагнетали, забили гол, а вслед за ним еще один.
- После перерыва дожали соперника, что говорили между таймами?
– Мы попросили ускорить игру, играть в более высоком темпе и нагнетать. Только так надо было делать, чтобы одержать победу.
– Вы застали харьковское дерби против ФК "Харьков" как игрок старого "Металлиста", теперь уже в роли тренера одной из харьковских команд. Эмоции схожи?
– Большая разница, когда ты играешь это одни эмоции, а когда ты тренер раз в тридцать больше волнуешься, видишь как команда готовится к игре, даешь им всю необходимую информацию и они почувствовали, что эта игра особенная. Нам это удалось и они сегодня одержали победу.
– Сегодня победа, но радоваться еще рано?
– Мы это и сказали команде после игры, что впереди еще три матча, каждый должен играть на максимуме, чтобы команда завоевала очки.
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