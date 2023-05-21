Эдмар: Нам очень нужна была победа, знали, что для Металлиста матч тоже принципиальный

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал победу в харьковском дерби над "Металлистом" в рамках 27-го тура УПЛ.

– Нам очень нужна была победа, мы знали, что для соперника матч тоже принципиальный. Очень рад, что мы победили.

– Какие впечатления от самой игры?

– В первом тайме чувствовалось напряжение на поле, мы контролировали мяч, но дали им создать несколько случаев в контратаках. Второй тайм мы начали более агрессивно, нагнетали, забили гол, а вслед за ним еще один.

- После перерыва дожали соперника, что говорили между таймами?

– Мы попросили ускорить игру, играть в более высоком темпе и нагнетать. Только так надо было делать, чтобы одержать победу.

– Вы застали харьковское дерби против ФК "Харьков" как игрок старого "Металлиста", теперь уже в роли тренера одной из харьковских команд. Эмоции схожи?

– Большая разница, когда ты играешь это одни эмоции, а когда ты тренер раз в тридцать больше волнуешься, видишь как команда готовится к игре, даешь им всю необходимую информацию и они почувствовали, что эта игра особенная. Нам это удалось и они сегодня одержали победу.

– Сегодня победа, но радоваться еще рано?

– Мы это и сказали команде после игры, что впереди еще три матча, каждый должен играть на максимуме, чтобы команда завоевала очки.